موعد مباراة المغرب ومدغشقر في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين

تأهل المغرب إلى نهائي بطولة إفريقيا للمحليين إثر فوزه 5-3 بركلات الترجيح على السنغال بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي على ملعب نيلسون مانديلا في كمبالا عاصمة أوغندا.

ويلتقي المغرب في نهائي البطولة التي تحتضنها كينيا وتنزانيا وأوغندا، مع منتخب مدغشقر الذي تأهل للنهائي بفوزه 1-صفر على السودان في وقت سابق اليوم، وسيقام النهائي يوم السبت المقبل في العاصمة الكينية كينشاسا، حيث ستنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

وبادر منتخب السنغال بالتسجيل في الدقيقة 16 عبر جوزيف لايوسي الذي ارتقى لركنية من الجهة اليمنى وأودعها بضربة رأس في شباك الحارس مهدي لحرار.

ورد المغرب سريعاً في الدقيقة 22 عن طريق صابر بوغرين الذي استغل كرة عائدة من الدفاع وسددها بقوة من حدود منطقة الجزاء لتستقر في الشباك.

وفي الشوط الثاني، أشهر الحكم بطاقة حمراء لمروان الوادني بداعي الخشونة قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتبادل الفريقان الفرص وكاد أيوب خيري أن يمنح التقدم للمغرب لكنه سدد كرة مرت بمحاذاة المرمى، وأهدر أبو بكر سار أبرز فرص السنغال عندما صوب كرة بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم.

واستمرت المباراة لوقت إضافي لم يسفر عن جديد رغم الضغط الهجومي من المغرب.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت لصالح المغرب بنتيجة 5-3، ليبلغ النهائي الثالث في تاريخه.