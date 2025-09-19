وزير إسباني: اتوقع أن تكون هناك أغلبية مؤهلة في الاتحاد الأوروبي لفرص عقوبات على إسرائيل

من هو حكم كلاسيكو الهلال والأهلي في الدوري السعودي؟

الحكم التشيلي خوليو باسكونانالمصدر: حساب الاتحاد التشيلي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

يستقبل  الأهلي منافسه الهلال، مساء اليوم الجمعة، في كلاسيكو مرتقب بالدوري السعودي لكرة القدم على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وكشفت قناة "mbc" عن استقرار لجنة الحكام بالاتحاد السعودي على تعيين حكم أجنبي لإدارة مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال.

 وأوضحت أن الحكم التشيلي خوليو باسكونان سيدير مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي.

ويبلغ الحكم التشيلي من العمر 47 عاماً، وسبق له إدارة نهائي كأس ليبرتادوريس بين جريميو البرازيلي ولانوس الأرجنتيني العام 2017، بجانب نهائي كأس تشيلي في نسخ 2011 و2013 و2015 و2016 و2019، بجانب نهائي كأس السوبر في تشيلي.

 وشارك باسكونان في إدارة مباريات بطولة كوبا أمريكا في نسخة 2015، بجانب المشاركة أيضاً في نسخة 2019، وأدار من قبل لقاء قطر ضد الأرجنتين في تلك النسخة.

وأدار الحكم التشيلي مباراتين في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً التي أقيمت العام 2017.

 وتواجد باسكونان كحكم رابع في 5 مباريات ببطولة كأس العالم 2018 على رأسها مواجهة فرنسا والأرجنتين في دور الستة عشر.

