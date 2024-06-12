نتيجة قرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين
أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهات متزنة نسبيًا لأندية القمة في السعودية.
وأجريت، مساء اليوم الأربعاء، قرعة دور الـ32، لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الجديد 2024-2025.
وسيلعب الهلال حامل اللقب، أمام البكيرية، فيما أوقعت القرعة نادي النصر أمام الحزم.
ويلعب الأهلي في هذا الدور ضد الجندل، فيما يواجه الاتحاد فريق العين.
وفيما يلي قرعة دور الـ32 كاملة:
الاتفاق * العدالة
القادسية * العروبة
الأخدود * العربي
الوحدة * الفيصلي
الأهلي * الجندل
أبها * التعاون
الحزم * النصر
الفيحاء * الباطن
الاتحاد * العين
الطائي * الخليج
البكيرية * الهلال
الخلود * الشباب
الجبلين * الفتح
جدة * الرائد
النجمة * ضمك
الصفا * الرياض