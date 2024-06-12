نتيجة قرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين

وأجريت، مساء اليوم الأربعاء، قرعة دور الـ32، لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الجديد 2024-2025.

وسيلعب الهلال حامل اللقب، أمام البكيرية، فيما أوقعت القرعة نادي النصر أمام الحزم.

ويلعب الأهلي في هذا الدور ضد الجندل، فيما يواجه الاتحاد فريق العين.

وفيما يلي قرعة دور الـ32 كاملة: