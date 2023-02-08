ثاني رياضي.. وفاة هاكان دوغان لاعب فريق كهرمان استقلال سبور إثر زلزال تركيا المدمر
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم زيادة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وعدة دول أخرى مجاورة، يوم الإثنين الماضي، من الرياضيين الأتراك بعد وفاة هاكان دوغان لاعب فريق استقلال كهرمان مرعش أحد أندية الهواة جراء الزلزال.
وقال الاتحاد التركي عبر حسابه على "تويتر": "لقد علمنا ببالغ الحزن أن هاكان دوغان، لاعب فريق استقلال سبور في إقليم كهرمان مرعش، أحد أندية دوري الهواة الإقليمي ، قد توفي في كارثة الزلزال التي عصفت ببلدنا".
وأضاف الاتحاد في بيان "رحم الله هاكان دوغان. نعرب عن تعازينا لأسرته وأقاربه المفجوعين وللنادي. تعازينا إلى استقلال سبور في كهرمان مرعش الذي فقد لاعبه الثاني بعد تانر كهرمان".
وتأكد مقتل ما يزيد عن عشرة آلاف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين، خلّفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.
وتعرضت آلاف الأبنية بما في ذلك منازل ومستشفيات فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد قتلى الزلزال في بلاده ارتفع إلى 8574 قتيلا وأقر بوجود بعض المشاكل في الاستجابة المبدئية للكارثة، لكنه ذكر أن العمليات عادت لطبيعتها.
وأضاف في تصريحات من إقليم كهرمان مرعش بالقرب من مركز الزلزال، أنه كانت هناك بعض المشاكل في الطرق والمطارات لكن كل شيء سيصبح أفضل يوما بعد يوم.
وكان مصطفى عباك مدرب فريق شانلي أورفا للشباب، أحد أندية دوري السيدات، والرئيس الثاني لنادي توفاد شانلي أورفا وزوجته هاسر أباك توفيا في الزلزال الذي ضرب البلاد.
وقال الاتحاد التركي: "رحم الله مصطفى عباك وزوجته هاسر عبق. نعرب عن تعازينا لأسرهم وأقاربهم ونادي شانلي أورفا الرياضي للشباب وعائلة توفاد".
وتسببت الهزة الأولى، يوم الإثنين، التي تعد الزلزال الأكثر تدميرا منذ عقود، في إشاعة الفوضى في مستشفيات ومطارات وطرق وأسفرت عن تهدم أكثر من 6400 بناية في تركيا. وشكا الكثير من السكان منذ ذلك الحين من عدم وجود موارد كافية والاستجابة البطيئة للكارثة.