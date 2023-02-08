ثاني رياضي.. وفاة هاكان دوغان لاعب فريق كهرمان استقلال سبور إثر زلزال تركيا المدمر

وتأكد مقتل ما يزيد عن عشرة آلاف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين، خلّفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.

وتعرضت آلاف الأبنية بما في ذلك منازل ومستشفيات فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد قتلى الزلزال في بلاده ارتفع إلى 8574 قتيلا وأقر بوجود بعض المشاكل في الاستجابة المبدئية للكارثة، لكنه ذكر أن العمليات عادت لطبيعتها.

وأضاف في تصريحات من إقليم كهرمان مرعش بالقرب من مركز الزلزال، أنه كانت هناك بعض المشاكل في الطرق والمطارات لكن كل شيء سيصبح أفضل يوما بعد يوم.