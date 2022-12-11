ليون يهزم ليفربول ويحصد 4 نقاط في كأس سوبر دبي (فيديو)

فاز ليون 3/1 على ليفربول قبل أن يفوز النادي الفرنسي بضربات الترجيح 5/3، اليوم الأحد، في كأس سوبر دبي، على استاد آل مكتوم.

وافتتح كارفاليو التسجيل لليفربول بصناعة النجم المصري محمد صلاح، بعد مرور 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة.