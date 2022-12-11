ليون يهزم ليفربول ويحصد 4 نقاط في كأس سوبر دبي (فيديو)
فاز ليون 3/1 على ليفربول قبل أن يفوز النادي الفرنسي بضربات الترجيح 5/3، اليوم الأحد، في كأس سوبر دبي، على استاد آل مكتوم.
وافتتح كارفاليو التسجيل لليفربول بصناعة النجم المصري محمد صلاح، بعد مرور 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة.
وعادل ألكسندر لاكازيت النتيجة لليون في الدقيقة 41، بعدما استغل خطأ فادحا من روبرتسون لاعب ليفربول وسجل هدف التعادل لليون.
وفي الدقيقة 65 سجل برادلي باركولا هدف التقدم لليون بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وعزز ألكسندر لاكازيت تقدم ليون بالهدف الثالث في الدقيقة 83 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع ميلان، يوم الجمعة.
وكان ليون قد خسر 0/3 أمام آرسنال، ثم في ضربات الترجيح الإضافية أيضا، وفقا لنظام البطولة الودية.
وتنص لوائح البطولة على خوض كل فريق مباراتين مع ركلات الترجيح بعد كل مباراة، ويحصل الفريق الفائز 3 نقاط ونقطتين في حال التعادل لكل فريق، ويحصل الفائز في ركلات الترجيح على نقطة إضافية، وسيكون الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط الفائز بكأس سوبر دبي.