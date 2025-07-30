تنازل عن مبلغ ضخم.. نجم الأهلي السعودي يضحي من أجل الرحيل

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا عن رحيل لاعب خط الوسط، محمد المجحد، بعد توقيع مخالصة مالية نهائية بين الطرفين، ليسدل بها الستار على مشوار امتد لأكثر من أربعة مواسم بقميص "الراقي".

وكان الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، استبعد المجحد من حساباته الفنية بعد إصابته في نهاية الموسم، ومشاركته فقط في 5 مباريات بإجمالي 36 دقيقة طوال الموسم، ما حرم الأهلي من الاستفادة من إمكانياته، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2027.

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ووجه الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الشكر للمجحد بصورة وداعية للاعب، كتب عليها: "شكرًا على كل ما قدمته".

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي وليد سعيد عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن محمد المجحد وقّع على مخالصة نهائية مع إدارة "الراقي"، تنازل خلالها عن مستحقات مالية متراكمة تتجاوز حاجز الـ12 مليون ريال سعودي، في خطوة وُصفت بـ"التقديرية" من اللاعب الذي أبدى حرصًا على إنهاء علاقته بالنادي بشكل ودي.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، فإن المجحد وقع رسميًا مع نادي العُلا عقداً يمتد لـ3 سنوات قادمة، إذ يسعى لخوض تجربة جديدة لإعادة تنشيط مسيرته.

وقدم المجحد بدوره الشكر لجميع من عمل معهم خلال 6 سنوات كان فيها مع فريق الأهلي بعد قدومه من نادي الفتح، وكتب عبر حسابه في منصة "إكس": «بعد 6 سنوات حملت فيها شعار الأهلي بكل فخر وولاء أجد نفسي اليوم أمام لحظة الوداع، وهي من أصعب اللحظات في مسيرتي".

وأضاف: "عشت بينكم أجمل الأيام وعرفت معنى الانتماء والولاء والوفاء داخل هذا الصرح العظيم الذي لم يكن مجرد نادٍ، بل كان بيتا وعائلة، وأحب أن أوجه خالص الشكر والامتنان لكل من دعمني طوال هذه السنوات من زملائي اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والعاملين في النادي والشكر الأكبر لجمهور الأهلي العظيم الذي كان القلب النابض والدافع الأول لي داخل الملعب وخارجه".