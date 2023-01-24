النصر يجدد عقد عبد المجيد الصليهم لثلاث سنوات قادمة

أعلن نادي النصر السعودي تجديد عقد لاعبه عبد المجيد الصليهم مع الفريق بشكل رسمي حتى عام 2026.

وأكد النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أن نادي النصر أنهى إجراءات التجديد مع الصليهم، ليستمر مع الفريق.

ويمتد عقد الصليهم مع نادي النصر، حتى صيف 2026، حيث تم توقيع عقد جديد مع اللاعب بحضور مسلي آل معمر رئيس النادي، يمتد إلى 3 سنوات مقبلة.