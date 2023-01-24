رياضة
النصر يجدد عقد عبد المجيد الصليهم لثلاث سنوات قادمة
عقد الصليهم مع نادي النصر يمتد حتى صيف 2026
أعلن نادي النصر السعودي تجديد عقد لاعبه عبد المجيد الصليهم مع الفريق بشكل رسمي حتى عام 2026.
وأكد النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أن نادي النصر أنهى إجراءات التجديد مع الصليهم، ليستمر مع الفريق.
ويمتد عقد الصليهم مع نادي النصر، حتى صيف 2026، حيث تم توقيع عقد جديد مع اللاعب بحضور مسلي آل معمر رئيس النادي، يمتد إلى 3 سنوات مقبلة.
الصليهم وقع في حضور مسلي آل معمر رئيس النادي
وكان عقد الصليهم ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل الفترة الحرة التي كانت تتيح له التوقيع مع فريق آخر.
وانضم الصليهم إلى نادي النصر في موسم 2022، قادمًا من فريق الشباب.
ويعتلي نادي النصر قمة دوري روشن برصيد 33 نقطة منفردا بصدارة الدوري، بفارق نقطة واحدة أمام الهلال، ونقطتين أمام الاتحاد صاحب المركز الثالث.