كيف يتحرك الأهلي المصري وعبد الله السعيد بعد حكم الفيدرالية السويسرية؟

وفسخ السعيد عقده بالتراضي مع الأهلي السعودي، في يناير 2019 وانضم إلى بيراميدز المصري، وهو ما دفع إدارة القلعة الحمراء للتقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ثم انتقلت للمحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وحصل الأهلي على حُكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية بإلزام اللاعب بسداد مبلغ مليوني دولار وبدأ الأهلي إجراءات الحجز على أرصدة وممتلكات اللاعب بحكم قضائي.

وقدَّم الأهلي طعنًا لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية ضد اختصاص المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بالنظر في القضية وهو ما رفضته المحكمة الفيدرالية وأكدت أن "كاس" هي الجهة المختصة بالنظر في هذه القضية.

وترصد (إرم نيوز) تأثيرات هذا الحكم على القضية وتداعياته والخطوات المقبلة من النادي الأهلي واللاعب خلال الفترة المقبلة: