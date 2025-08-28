4 طرق مجانية لمشاهدة مباريات الدوري السعودي HD و4K

ينتظر عشاق الدوري السعودي لكرة القدم انطلاق الموسم الجديد، مساء اليوم الخميس، بثلاث مباريات مُثيرة، تنطلق معها رحلة البحث عن اللقب الذي ظفر به الاتحاد الموسم الماضي.

ويشهد الموسم الجديد ضيفين جديدين على دوري المحترفين، وهما فريقا نيوم والنجمة، بينما عاد الحزم إلى دوري الكبار بعد غياب موسم واحد فقط.

وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي في نسخته الماضية، لتبدأ الرحلة مشتعلة هذا الموسم برغبة الاتحاد الحفاظ على لقبه، وسط تطلعات للهلال بالعودة لواجهة المنافسة من جديد، أمام طموح كبير للنصر كذلك، ورغبة أهلاوية كبيرة للتتويج بلقب الدوري.

وستكون الأنظار مسلطة اليوم صوب مواجهة الأهلي وضيفه نيوم التي تجمع بينهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في وقت يواجه فيه الاتفاق نظيره الخلود بالدمام، ويستضيف ضمك نظيره فريق الحزم بمدينة خميس مشيط.

وافتتح الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، موسمه الجديد بلقب كأس السوبر السعودي الذي أقيم في هونغ كونغ؛ ما منحه دفعة معنوية لاستهلال موسمه الجديد الذي ستكون بدايته عبر لقاء نيوم الفريق المُرتقب هذا الموسم.

ويدخل الدوري مرحلة توقف سريعة بعد نهاية الجولة الأولى بسبب أيام الفيفا الدولية التي يقيم فيها المنتخب السعودي معسكراً تدريبيا خارجياً تأهبا للمنافسة في الملحق الآسيوي للتصفيات، تستمر حتى 12 سبتمبر المقبل حيث موعد انطلاق الجولة الثانية في الدوري.

قنوات ثمانية

ومؤخرا فازت قنوات "ثمانية" بحق نقل بطولات الكرة السعودي لمدة 6 سنوات مقبلة، وبدأت بثها تجريبيا منذ بطولة السوبر، التي أقيمت في هونغ كونغ، وأبدى الجمهور رضاه الكبير على تغطية وبرامج القناة وجودة الصورة الخاصة بها، حيث خصصت 3 قنوات لنقل مباريات دوري روشن للمحترفين بجودتي HD و4K.

وتوفر "ثمانية" بثّا مجانيّا عالي الجودة لجميع مباريات دوري روشن وكأس الملك ودوري يلو هذا الموسم، بالإضافة إلى التطبيق الخاص بها، وقنواتها الفضائية على قمري عرب سات ونايل سات، إضافةً إلى تطبيق جاكو، لضمان وصولها إلى أوسع شريحة من المتابعين في السعودية والعالم العربي.

كما تم إتاحة تطبيق ثمانية للتحميل على أنظمة "iOS" و"Android" و"Apple TV" و"Android TV"، إضافةً إلى الشاشات الذكية.

كما أعلنت ثمانية عن باقات اشتراك تبدأ من 58 ريالًا شهريًّا، تَمنح المشتركين تجربة مشاهدة محسّنة، تشمل جودة أعلى بسرعة 50 إطارا في الثانية، إلى جانب الاستديو التحليلي.

تفاصيل الترددات الجديدة لقنوات ثمانية

على قمر عرب سات:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

على قمر نايل سات:

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4