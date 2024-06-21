الزمالك يصعّد ضد ثروت سويلم
قرر نادي الزمالك التصعيد ضد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، بعد تصريحاته ضد مجلس إدارة الفريق الأبيض بقيادة حسين لبيب، بعد البيان الذي لوّحت خلاله بعدم خوض لقاء القمة ضد الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.
سويلم قال، أمس الخميس، في تصريحات تلفزيونية: "هل نملك رفاهية الوقت لكي يصدر الزمالك بيانًا يرفض خوض مبارياته لحين انتهاء مباريات الدور الأول؟ كيف سيتم استكمال الدوري المصري إذن في هذا الموسم؟ الأمر لن يسير بهذه الصورة، ولو نفذنا مطالب الزمالك سيحدث خلل أكبر في الدوري المصري".
وأضاف: "لا أعلم لماذا يقحم المتحدث الرسمي للزمالك أندية أخرى في الحديث؟ هل توجد منافسة حاليًّا على لقب الدوري.. مع احترامي للزمالك فهو خارج صراع المنافسة وبالتالي لا يوجد دافع للمطالبة بترتيب المباريات بشكل معين وفقًا للقرعة في بداية الموسم".
وتابع: "أنت ليس مثل الأهلي لأنك لم تشارك في بطولات مثل التي شارك الأحمر بها".
وردّ أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على تصريحات سويلم، مؤكدًا أن مجلس إدارة الزمالك بدأ تجهيز شكوى رسمية ضده.
وأضاف، في تصريحات عبر قناة الزمالك: "مجلس الإدارة سيقدم شكوى ضد ثروت سويلم؛ لأن تصريحاته بالأمس مرفوضة، فعندما يخرج الحديث من شخص مسؤول يكون فيه نوع من الحيادية ولا يكون فيه تمييز أو تفضيل".
وأضاف: "كنت أتمنى من ثروت سويلم أن يرد علينا بإجابات منطقية على كل أسئلة المجلس في بيانه، بدلاً من اتهام الزمالك بأنه يثير المشاكل أو يهدد المنظومة".
وواصل: "فكرة أنك تحسم أن فريقا خارج المنافسة وآخر داخل المنافسة فهذا ليس مقياسا للعدالة، ولا يوجد شيء اسمه أنت خارج المنافسة فلا تتحدث".
وشدد سالم على تمسك أعضاء مجلس الإدارة بقرارهم عدم خوض أي مباريات إلا بعد انتهاء مباريات الدور الأول، قائلا: "القرار كما هو منذ أول لحظة، المجلس متمسك بالبيان الذي صدر بعد مباراة المصري، ولن نخوض أي مباراة إلا بعد انتهاء مباريات الدور الأول".