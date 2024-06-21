الزمالك يصعّد ضد ثروت سويلم

سويلم قال، أمس الخميس، في تصريحات تلفزيونية: "هل نملك رفاهية الوقت لكي يصدر الزمالك بيانًا يرفض خوض مبارياته لحين انتهاء مباريات الدور الأول؟ كيف سيتم استكمال الدوري المصري إذن في هذا الموسم؟ الأمر لن يسير بهذه الصورة، ولو نفذنا مطالب الزمالك سيحدث خلل أكبر في الدوري المصري".

وأضاف: "لا أعلم لماذا يقحم المتحدث الرسمي للزمالك أندية أخرى في الحديث؟ هل توجد منافسة حاليًّا على لقب الدوري.. مع احترامي للزمالك فهو خارج صراع المنافسة وبالتالي لا يوجد دافع للمطالبة بترتيب المباريات بشكل معين وفقًا للقرعة في بداية الموسم".

وتابع: "أنت ليس مثل الأهلي لأنك لم تشارك في بطولات مثل التي شارك الأحمر بها".