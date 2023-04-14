سيكون الأعلى أجرا.. فلورنتينو بيريز يتحرك لتجديد عقد فينيسيوس جونيور

ويدرك فلورنتينو بيريز "الألماس: الذي لديه، وبالتالي فإن المحادثات بشأن استمرار فينيسيوس في ريال مدريد هي أكثر من متقدمة كما أوضح "ديفنسا سنترال".

وأضاف أن فينيسيوس سيصبح اللاعب الذي يكسب أعلى أجرًا في ريال مدريد وسيكون بأعلى سقف للراتب، وهو 12 مليون يورو صافٍ سنويًا، وهو رقم لا يكسبه سوى هازارد اليوم.

وحاليًا، اللاعب البلجيكي هو الأعلى أجرًا في ريال مدريد بعد العقد الذي تم توقيعه عندما جاء من تشيلسي صيف 2019.