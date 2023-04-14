سيكون الأعلى أجرا.. فلورنتينو بيريز يتحرك لتجديد عقد فينيسيوس جونيور
ينوي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد الأداء المميز للاعب الشاب.
ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" فإنه لا يساور فلورنتينو بيريز أي شك في نجاحه في تجديد عقد فينيسيوس ومنح اللاعب عقدًا فلكيًا.
ويمر فينيسيوس بموسم مميز، خاصة في المباريات الأخيرة أمام برشلونة وتشيلسي، حيث أظهر القوة الجسدية والسرعة.
ويدرك فلورنتينو بيريز "الألماس: الذي لديه، وبالتالي فإن المحادثات بشأن استمرار فينيسيوس في ريال مدريد هي أكثر من متقدمة كما أوضح "ديفنسا سنترال".
وأضاف أن فينيسيوس سيصبح اللاعب الذي يكسب أعلى أجرًا في ريال مدريد وسيكون بأعلى سقف للراتب، وهو 12 مليون يورو صافٍ سنويًا، وهو رقم لا يكسبه سوى هازارد اليوم.
وحاليًا، اللاعب البلجيكي هو الأعلى أجرًا في ريال مدريد بعد العقد الذي تم توقيعه عندما جاء من تشيلسي صيف 2019.
ولهذا السبب قرر ريال مدريد جعل فينيسيوس اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نتذكر أن البرازيلي سينهي عقده الحالي في 2024، أي أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيكون حرا في التفاوض مع أي نادٍ، وهو ظرف يريد كل من ريال مدريد واللاعب تجنبه.
وأصبح فينيسيوس حاضر ريال مدريد ومستقبله ويدرك فلورنتينو أن البرازيلي هو حجر الزاوية في المشروع.
وسجل فينيسيوس هذا الموسم 21 هدفا وصنع 16 في مختلف المسابقات.