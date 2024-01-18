سالامنكا الناشط بالدرجة الثالثة يسجل هدفًا رائعًا في برشلونة (فيديو)

ويلعب أونيونيستا سالامنكا ضد برشلونة، اليوم الخميس، على ملعب "مونيسيبال رينا صوفيا"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأحرز ألفارو غوميز مارتن الهدف الرائع في الدقيقة 31، من تسديدة رائعة على الطائر سكنت شباك إيناكي بينيا.