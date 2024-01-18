سالامنكا الناشط بالدرجة الثالثة يسجل هدفًا رائعًا في برشلونة (فيديو)
سجل فريق أونيونيستا سالامنكا الناشط في الدرجة الثالثة هدفًا رائعًا في شباك برشلونة، خلال مباراة الفريقين في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.
أحرز ألفارو غوميز مارتن الهدف الرائع في الدقيقة 31، من تسديدة رائعة على الطائر سكنت شباك إيناكي بينيا.
ويلعب أونيونيستا سالامنكا ضد برشلونة، اليوم الخميس، على ملعب "مونيسيبال رينا صوفيا"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وأحرز ألفارو غوميز مارتن الهدف الرائع في الدقيقة 31، من تسديدة رائعة على الطائر سكنت شباك إيناكي بينيا.
ويدخل برشلونة وهو يعاني من الضغط الواقع على المدرب تشافي الذي يتعرض لضغوط وانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام غير الراضية عن مستوى الفريق.
ويحتل الفريق، حاليًا، المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر و7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.