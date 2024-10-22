احتجاجات غاضبة من جماهير فالنسيا بعد الخسارة أمام لاس بالماس (فيديو)

فجرت هزيمة فالنسيا أمام ضيفه لاس بالماس بنتيجة 2-3 مساء الاثنين في الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم، حالة غضب عارمة لدى مشجعي الخفافيش.

وتجمع العديد من مشجعي فالنسيا الغاضبين بسبب الخسارة أمام لاس بالماس في محيط الملعب عقب اللقاء تعبيراً عن استيائهم بسبب أداء الفريق.

وبحسب راديو ماركا، فإن جماهير فالنسيا حاصرت ساحة انتظار السيارات بعد المباراة مباشرة والتي يغادر من خلالها اللاعبون الاستاد.

وحاصرت الشرطة الإسبانية الجماهير الغاضبة وحاولت تفريقها للسماح للاعبي الفريق بمغادرة الاستاد.

ويحتل فالنسيا المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة بعد مرور 10 جولات من عمر الدوري الإسباني.

ولم يحقق الخفافيش سوى انتصار وحيد في الليغا خلال الموسم الحالي بينما تلقى الفريق هزيمته السادسة.

وسبق أن فاز فالنسيا بلقب الدوري الإسباني 6 مرات آخرها موسم 2003 – 2004.

في المقابل، حقق لاس بالماس فوزه الأول بالدوري الإسباني هذا الموسم بعد تغلبه على فالنسيا في عقر داره.

ولم يخسر فالنسيا على أرضه أمام لاس بالماس منذ الجولة الأولى للدوري موسم 2016 – 2017.