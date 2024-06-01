"جريمة كروية" تسببت في خسارة النصر أمام الهلال

وجه أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك والإعلامي الرياضي الحالي، انتقادات حادة للاعبي نادي النصر السعودي إثر رفض بعضهم تسديد ركلات ترجيح أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخسر النصر أمام الهلال (4-5) بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، بعد أن أهدر الركلة الأخيرة للعالمي، مشاري النمر صاحب الـ20 عاما.

وكشفت تقارير إعلامية، أن علي الحسن، نجم النصر السعودي، كان يرفض تسديد ركلة الجزاء الحاسمة للفريق.

وقال "ميدو"، في تصريحات لقناة "SSC" عقب المباراة: "ركلات الترجيح بها توفيق كبير، لكن كيف لكبار النصر أن يتركوا لاعبا شابا يسدد هذه الركلة الحاسمة؟".