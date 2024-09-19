ملخص وأهداف مباراة موناكو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تلقى برشلونة الإسباني خسارة بهدفين لهدف أمام مضيفه موناكو الفرنسي اليوم الخميس في مستهل مشوار الفريقين في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025.

وفي ثالث لقاء بين الفريقين في المسابقة القارية، نجح موناكو في الإطاحة بضيف ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو وانتزع فوزا مستحقا ليحصد أول 3 نقاط في النظام الجديد للمسابقة.

وفي المقابل فشل برشلونة في تحقيق بداية واعدة في السباق نحو استعادة لقب غاب عن خزائنه منذ نسخة 2014 ـ 2015.

ودخل برشلونة مباراة موناكو بقيادة ثلاثي الهجوم: لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، فيما ستكون التشكيلة الأساسية على النحو التالي:

وقبل مباراة موناكو سجل لاعب البارسا في كل المباريات حتى الآن في الليغا، محققين 17 هدفا في 5 مواجهات أي بمعدل يفوق 3 أهداف في المباراة الواحدة.

من جانبه، حقق موناكو الذي أنهى الموسم الماضي وصيفا للدوري خلف البطل باريس سان جيرمان، 10 نقاط في أول أربع جولات من "الليغ 1" بعد 3 انتصارات وتعادل.

وعوّل مدرب موناكو أدولف هوتر على التشكيلة الأساسية التالية:

وسبق لموناكو وبرشلونة أن التقيا في مناسبة وحيدة في دوري أبطال أوروبا، وذلك في النسخة الثانية من المسابقة بنظامها الجديد، وتحديدا في موسم 1993 ـ 1994، وفاز الفريق الكتالوني ذهابا وإيابا (1 ـ0) و (2 ـ0).

أما آخر مباراة جمعت الفريقين فكانت ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، وتحديدا يوم 12 أغسطس الماضي، وحقق فيها فريق الإمارة الفرنسية فوزا عريضا أهان به فريق المدرب هانسي فليك (3 ـ0).

وكانت تلك الخسارة أثارت جدلا واسعا وانتقادات في ذلك الوقت حول جاهزية رفاق ليفاندوفسكي للموسم الجديد.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي ملخصا لأهداف وأبرز لقطات مباراة موناكو وبرشلونة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025، بجانب رجل المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة ولاعبو برشلونة في ركلة البداية الأولى.

الدقيقة 6: رافينيا يحاول بناء هجمة واعدة لبرشلونة، الذي يحسن حتى الآن التحكم في نسق المباراة، لكن كرته القوية تتجاوز يامال وليفاندوفسكي وتنتهي دون خطر على مرمى موناكو.

الدقيقة 9: أول هجمة خطرة لموناكو تأتي بواسطة النجم المغربي الواعد الياس بن صغير لكن كرته تنتهي عند حارس برشلونة تير شتيغن.

الدقيقة 10: المنعطف الأول للمباراة. بطاقة طرد يرفعها الحكم الهولندي في وجه لاعب برشلونة إريك غارسيا بعد تدخل على آخر مهاجم من موناكو إثر خطأ فادح جدا من الحارس تير شتيغن.

غارسيا يدفع ثمن هفوة الحارس الألماني، وبرشلونة يكمل المباراة بعشرة لاعبين ويتلقى ضربة موجعة بشكل مبكر.

الدقيقة 15: إمبولو أمام فرصة خطيرة جدا لموناكو من خلال تصويبة قوية جدا تصدى لها تير شتيغن وأنقذ مرماه من هدف.

الدقيقة 17: الضغط القوي من موناكو يثمر هدفا أول، ماغنيس أكليوش يفتتح التسجيل لموناكو ويزيد في متاعب فريق المدرب هانسي فليك (1 ـ0).

تصويبة يسارية قوية من نجم موناكو تنتهي في شباك تير شتيغن الذي يكتفي بالمشاهدة.

الدقيقة 23: لامين كامارا كان قريبا من إضافة الهدف الثاني لكن تير شتيغن تدخل هذه المرة لتشتيت الكرة وإبعاد الخطر.

الدقيقة 28: برشلونة يتحدى البداية السيئة والنقص العددي، لينجح بقيادة نجمه لامين يامال في تعديل النتيجة (1 ـ1).

يامال يرسل تسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء ويغالط حارس مرمى موناكو بطريقة رائعة.

يامال يواصل بدايته المبهرة في موسم 2024 ـ 2025 ويفتتح عداد أهدافه في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

الدقيقة 33: أليخاندرو بالدي يفعل كل شيء ويخترق دفاع موناكو لكنه يسدد خارج الإطار ويهدر فرصة إضافة المزيد من الإثارة للمباراة.

الدقيقة 35: ويلفريد سينغو يسجل لموناكو لكن هدفه يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 40: برشلونة يستعيد عافيته بعد بداية صعبة، لكنه دفع باهظا ثمن خطأين فادحين من حارس مرماه تير شتيغن.

الدقيقة 45+ 3: نهاية الشوط الأول بالتعادل (1 ـ1).

نقص عددي في صفوف برشلونة بعد طرد غارسيا في الدقيقة 10.

أداء كارثي من الحارس أندريه تير شتيغن الذي خذل فريقه حتى الآن.

هدف رائع لنجم موناكو أكليوش.

هدف تاريخي للامين يامال هو الأول في دوري الأبطال

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 51: ويلفريد سينغو يرسل تسديدة قوية زاحفة لكن دفاع برشلونة جاهز لإبعاد الخطر.

الدقيقة 57: فاندرسون يرسل كرة مؤطرة وقوية تتخطى المدافعين وتصل مرمى تير شتيغن الذي ينقض على الكرة ويحولها إلى ركلة ركنية في تصدّ رائع.

الدقيقة 71: موناكو يتقدم من جديد بهدف رائع للاعبه جورج إيلينيخينا.

هجمة مرتدة وانفراد من منطقة وسط الميدان تقريبا ثم تصويبة يسارية رائعة تسكن شباك تير شتيغن الذي لا يمكن أن يفعل شيئا.

موناكو يتقدم بهدفين مقابل هدف.

الدقيقة 80: فولارين بالوغون يقود هجمة جديدة وخطرة لموناكو: يخترق دفاع البارسا ويسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن أندريه تير شتيغن يتصدى لها بشكل جيد. موناكو يستفيد من ركلة ركنية.

الدقيقة 85: الحكم الهولندي يعلن ركلة جزاء لموناكو بعد التدخل من الخلف من قبل مارتينيز.

الدقيقة 87: الحكم ليندهوت يعود لمراجعة قراره من خلال شاشة الفيديو المساعد (الفار) ويلغى ركلة الجزاء. النتيجة تستمر بهدفين لهدف والتقدم دوما لموناكو.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 6 دقائق وقتا محتسبا بدل ضائع.

برشلونة يتجه نحو أول خسارة في أولى مبارياته خارج الليغا في الموسم الجديد.

الدقيقة 90+ 7: نهاية المباراة بفوز مستحق وباهر لموناكو (2 ـ1) وخسارة أولى لبرشلونة في الموسم الجديد بعد 5 انتصارات في الليغا.

رجل المباراة كان دون منازع ماغنيس أكليوش الذي سجل هدف التقدم لفريق موناكو في بداية المباراة وشكل خطرا متواصلا على دفاع الفريق الكتالوني.