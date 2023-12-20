سيميوني يشيد بإنجاز غريزمان رغم التعادل مع خيتافي

عبر دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن سعادته بإنجاز أنطوان غريزمان رغم التعادل بعشرة لاعبين 3-3 مع ضيفه خيتافي في الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء.

وسجل بورخا مايورال هدفين للفريق الزائر وتساوى غريزمان مع الهداف التاريخي لصاحب الأرض.

وعادل لاعب منتخب فرنسا، الذي سجل ثنائية أيضًا، عدد أهداف لويس أراغونيس الذي سجل 173 هدفًا لأتلتيكو لكنها لم تكن كافية للحصول على النقاط الثلاث بعدما عاد خيتافي من تأخره بنتيجة 3-1.

وتقدم أتلتيكو، الذي تعرض لاعبه ستيفان سافيتش للطرد في الدقيقة الـ38، إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة متساويًا مع برشلونة، الذي يستضيف ألميريا اليوم الأربعاء.

ويتصدر جيرونا الدوري وله 44 نقطة.