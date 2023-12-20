سيميوني يشيد بإنجاز غريزمان رغم التعادل مع خيتافي
عبر دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن سعادته بإنجاز أنطوان غريزمان رغم التعادل بعشرة لاعبين 3-3 مع ضيفه خيتافي في الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء.
وسجل بورخا مايورال هدفين للفريق الزائر وتساوى غريزمان مع الهداف التاريخي لصاحب الأرض.
وعادل لاعب منتخب فرنسا، الذي سجل ثنائية أيضًا، عدد أهداف لويس أراغونيس الذي سجل 173 هدفًا لأتلتيكو لكنها لم تكن كافية للحصول على النقاط الثلاث بعدما عاد خيتافي من تأخره بنتيجة 3-1.
وتقدم أتلتيكو، الذي تعرض لاعبه ستيفان سافيتش للطرد في الدقيقة الـ38، إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة متساويًا مع برشلونة، الذي يستضيف ألميريا اليوم الأربعاء.
ويتصدر جيرونا الدوري وله 44 نقطة.
وقال سيميوني لمنصة "دازون": "بعد خوض مباراة كل ثلاثة أيام واللعب بعشرة لاعبين لفترة طويلة بذل الفريق جهدًا كبيرًا. كانت مباراة صعبة وكنا نعرف ذلك".
وأضاف: "السعادة لا تسعني من أجل غريزمان، اللاعب الذي يعد جزءًا من تاريخ النادي. يقدم دائمًا كل شيء وهو لاعب مهم جدًّا للفريق".
وتقدم أتلتيكو قبل الاستراحة عن طريق غريزمان الذي سدد من مدى قريب بعد تمريرة عرضية رائعة من رودريغو ريكيلمي من الجانب الأيمن.
وتعادل خيتافي بعد ثماني دقائق من الاستراحة حين تابع مايورال، ثاني هدافي الدوري، كرة مرتدة من الحارس يان أوبلاك وسجل في الشباك بضربة رأس رائعة.
وأعاد البديل ألفارو موراتا التقدم إلى صاحب الأرض في الدقيقة الـ63 بضربة رأس قبل أن يجعل غريزمان النتيجة 3-1 من ركلة جزاء في الدقيقة الـ69.
وقلص خيتافي الفارق قبل ثلاث دقائق من النهاية بتسديدة غيرت اتجاهها من أوسكار رودريغيز قبل أن يسجل مايورال هدفه الثاني مدركًا التعادل من ركلة جزاء.
وقال غريزمان: "من المؤسف أننا بذلنا جهدًا كبيرًا بعشرة لاعبين. من المؤسف أن سافيتش ارتكب خطأ مرتين وحصل على إنذارين. أردنا النقاط الثلاث".
وأضاف: "نقاتل دائمًا من أجل الدوري. هناك مباريات تفوز بها، وأخرى ينتهي بك الأمر بالمعاناة. لكننا نستمتع باللعب".
من جهته، قال مايورال: "يا إلهي. كانت الدقائق الـ30 الأولى هادئة، ثم كانت مباراة مجنونة. إنه تعادل مستحق. ينتابنا الكثير من المشاعر وعلينا تحليلها بعد ذلك.
"أنا سعيد. الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لي. أنا في غاية الجاهزية وخضت موسمًا رائعًا".