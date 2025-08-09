نتائج قرعة الكونفدرالية الإفريقية.. الزمالك قد يواجه الزمالة السوداني

أسفرت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، التي أقيمت، ظهر اليوم السبت، في دار السلام في تنزانيا، عن مواجهات قوية.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة التمهيدية الأولى في 19 سبتمبر 2025، تليها الجولة التمهيدية الثانية في 17 أكتوبر، فيما ينطلق دور المجموعات يوم 21 نوفمبر، لتبدأ بعدها الأدوار الإقصائية في 13 مارس 2026.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لقرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أخبار ذات علاقة ضربة موجعة للترجي.. موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقناة الناقلة

ويشارك في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية 58 فريقًا، حيث قرر "كاف" منح تعويض مالي قيمته 100 ألف دولار للأندية التي تغادر المسابقة في الدورين التمهيديين الأول والثاني، وذلك لتغطية مصاريفها اللوجستية.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن "كاف"، فقد تم منح إعفاء لـ6 أندية من خوض الدور التمهيدي الأول، وذلك استنادًا إلى التصنيف القاري، وضمت القائمة أندية بارزة مثل الزمالك والمصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الوداد المغربي، واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين، وستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وكشفت قرعة الدور التمهيدي الأول، عن مواجهة قوية ستجمع بين الزمالة السوداني أمام ديكيداها الصومالي، ويلتقي الزمالك المصري بالفريق المتأهل منهما في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات بالمسابقة.

ويواجه فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي نظيره الفريق الثاني المتأهل من الدوري الليبي لكأس الكونفدرالية، في الدور التمهيدي الأول من المسابقة، بينما ينتظر المصري البورسعيدي الفريق المتأهل لمقابلته في الدور الثاني.

وتحدد أن يكون موعد مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني أحد أيام 17 إلى 19 أكتوبر خارج مصر.

وتقرر موعد مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر في مصر.

وشباب بلوزداد الجزائري سيلاقي المتأهل من مواجهة بانتال السيراليوني وحافيا الغيني.

واتحاد الجزائر سيلاقي مع المتأهل من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي و أمادو ديالو الإيفواري.

أما الوداد المغربي سيواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز من مباراة أشانتي كوتوكو الغاني وكوارا يونايتد النيجيري.

وسيواجه فريق أولمبيك أسفي المغربي، الذي سيلعب الدور التمهيدي الأول، نادي نجيليك من النيجر.