دواعٍ إنسانية.. سر مثير وراء تغيير ألوان شعار بايرن ميونخ

أزاحت صحيفة ألمانية الغموض حول الدوافع التي تقف وراء تغيير نادي بايرن ميونخ شعاره الرسمي بشكل جزئي أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة "بيلد" (bild) إن أسبابا إنسانية دفعت إدارة البايرن إلى تغيير طفيف في ألوان الشعار، وذلك بجعل اللونين المميزين الأحمر والأزرق أقل سطوعا حتى يتمكن الأشخاص الذين يعانون من "عمى الألوان" من قراءة اسم النادي بشكل واضح.

وخلّف تغيير شعار بايرن ميونخ، جدلا كبيرا في أوساط المشجعين وسخرية من بعض المتابعين على أساس أنه لم يكن ذلك التغيير ملحوظا بالمرة، بل لا يكاد يختلف الشعاران بعضهما عن بعض إلا في درجة سطوع اللونين الأحمر والأزرق.

لكن الصحيفة الألمانية "بيلد" قالت إن البايرن قرر منح الأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان فرصة قراءة اسم النادي دون معاناة بما أن الشعار القديم يشكل عائقا أمامهم لتبين اسم الفريق.

وأظهرت صور تم تداولها على منصات التواصل صورتي الشعار القديم والشعار الجديد، فيما تفاعل كثير من المتابعين بأنه لا فرق بين كلتيهما إلا في درجة الألوان.

وتعمد بعض الأندية إلى تغيير طفيف في شعاراتها الرسمية بشكل لا يكاد يلاحظه أحد، فيما تغير أندية أخرى شعارها وهويتها المرئية بشكل كلي على غرار نادي يوفنتوس الإيطالي.