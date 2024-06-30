لاوتارو مارتينيز يكشف سبب عناقه لميسي بعد هدفه في مباراة الأرجنتين وبيرو

كشف لاوتارو مارتينيز، نجم منتخب الأرجنتين، سبب اتجاهه لعناق ليونيل ميسي، الذي تواجد على دكة البدلاء بسبب إصابته، عقب الهدف الأول الذي سجله في شباك بيرو، في المواجهة التي جمعتهما، فجر الأحد.

وأحرز لاوتارو مارتينيز هدفين في الشوط الثاني ليقود الأرجنتين، التي خاضت المباراة بلاعبي الصف الثاني، للفوز 2-صفر على بيرو، وتتصدر المجموعة الأولى في كأس كوبا أمريكا 2024 وتقصي بيرو من البطولة.

وهز مارتينيز، الذي شارك في التشكيلة الأساسية لأول مرة في البطولة الشباك في الدقيقتين 47 و86 ليسجل في المباراة الثالثة على التوالي.

وأنهى مهاجم إنتر ميلان الإيطالي هجمة سلسة في الدقيقة 47 إذ سدد الكرة بهدوء فوق حارس بيرو بيدرو جاليسي، ثم كرر الأمر ذاته في الدقيقة 86 مسددا الكرة مرة أخرى فوق جاليسي ليحرز هدفه الثاني بعد تعثر دفاعي للفريق المنافس.