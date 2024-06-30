لاوتارو مارتينيز يكشف سبب عناقه لميسي بعد هدفه في مباراة الأرجنتين وبيرو
كشف لاوتارو مارتينيز، نجم منتخب الأرجنتين، سبب اتجاهه لعناق ليونيل ميسي، الذي تواجد على دكة البدلاء بسبب إصابته، عقب الهدف الأول الذي سجله في شباك بيرو، في المواجهة التي جمعتهما، فجر الأحد.
وأحرز لاوتارو مارتينيز هدفين في الشوط الثاني ليقود الأرجنتين، التي خاضت المباراة بلاعبي الصف الثاني، للفوز 2-صفر على بيرو، وتتصدر المجموعة الأولى في كأس كوبا أمريكا 2024 وتقصي بيرو من البطولة.
وهز مارتينيز، الذي شارك في التشكيلة الأساسية لأول مرة في البطولة الشباك في الدقيقتين 47 و86 ليسجل في المباراة الثالثة على التوالي.
وأنهى مهاجم إنتر ميلان الإيطالي هجمة سلسة في الدقيقة 47 إذ سدد الكرة بهدوء فوق حارس بيرو بيدرو جاليسي، ثم كرر الأمر ذاته في الدقيقة 86 مسددا الكرة مرة أخرى فوق جاليسي ليحرز هدفه الثاني بعد تعثر دفاعي للفريق المنافس.
وقال مارتينيز في تصريحاته عقب اللقاء: "أنا سعيد جدا بالفوز، أعمل من أجل الفريق، وأجتهد لكي أظهر للمدرب أنني جاهز عند الحاجة لي".
وأضاف: "الشوط الأول كان صعبًا ولكننا عملنا بهدوء، سأغادر الملعب سعيدًا لأننا تمكنا من تحقيق ما عملنا عليه خلال الأسبوع".
وعن سبب توجهه إلى ليونيل ميسي على دكة البدلاء من أجل عناقه بعدما سجل الهدف الأول، أوضح: "فعلت ذلك بالنظر إلى كل ما يعنيه بالنسبة لنا".
وتابع: "نحن نعلم ما يعنيه ميسي بالنسبة لنا وللمجموعة، إنه قائدنا، لقد عانى كثيرًا لعدم وجوده معنا اليوم، نأمل أن يتعافى قريبًا حتى نتمكن من اللعب سويًا".
وكانت الأرجنتين قد تأهلت بالفعل لدور الثمانية قبل المباراة التي أقيمت في ميامي بفوزها على كندا وتشيلي في أول جولتين.
ومنح تأمين التأهل الأرجنتين فرصة لإراحة اللاعبين الأساسيين ومن بينهم قائد الفريق ليونيل ميسي.
ويتعافى ميسي، الذي احتفل بعيد ميلاده 37 يوم الاثنين، من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال الفوز على تشيلي الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع أن يعود لمباراة دور الثمانية يوم الخميس في هيوستون أمام فريق المركز الثاني في المجموعة الثانية.
وسينضم إلى الأرجنتين في دور الثمانية منتخب كندا ثاني المجموعة الذي تأهل بعد تعادله مع تشيلي من دون أهداف في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى.