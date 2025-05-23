آينتراخت فرانكفورت يتسبب في أزمة داخل منتخب تونس قبل التوقف الدولي

يدرس الاتحاد التونسي لكرة القدم الردّ على موقف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني برفض تسريح لاعب خط الوسط الياس السخيري لتعزيز صفوف نسور قرطاج في فترة التوقف الدولي المقبلة لشهر يونيو 2025، وذلك وفق ما أوردته تقارير قريبة من اتحاد الكرة.

ويخوض المنتخب التونسي، تحت قيادة مدربه سامي الطرابلسي 3 مباريات ودية في شهر يونيو المقبل ضد كل من بوركينا فاسو في ملعب رادس بالعاصمة تونس يوم 2 يونيو، قبل أن يلاقي نظيره المغربي في ملعب فاس يوم 7 يونيو، على أن يختتم فترة التوقف الدولي بمواجهة غينيا يوم 10 من الشهر ذاته في الرباط.

ووجّه مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي دعوات أولية لـ30 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بداية من يوم وسينطلق التربص يوم 26 مايو الجاري، إذ سيبدأ المعسكر بمجموعة من اللاعبين قبل التحاق العناصر التي ستشارك في نهائي كأس تونس يوم 1 يونيو المقبل.

وقالت مصادر قريبة من اتحاد كرة القدم أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني رفض السماح للاعبه الياس السخيري بالالتحاق بالمنتخب بدعوى الإصابة، وهو ما أثار ضجة وسط منتخب نسور قرطاج.

3 مباريات دولية ودية في انتظار نسور قرطاج 🦅 🇹🇳 Posted by Équipe Nationale Tunisienne on Monday, May 5, 2025

وأنهى الياس السخيري الأسبوع الماضي مشاركته مع فرانكفورت الذي حقق نتائج لافتة في الدوري الألماني وحلّ في المركز الثالث خلف البطل بايرن ميونخ ووصيفه باير ليفركوزن وهو ما سيؤهله لخوض دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 ـ 2026.

وذكرت مصادر باتحاد الكرة التونسي أن نادي فرانكفورت تعلّل بتعرض الياس السخيري للإصابة على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما شارك في الجولة الأخيرة من الدوري ضد فريبورغ بل سجل هدفا في المباراة التي انتهت بفوز فريقه (3 ـ 1).

وحصل السخيري الذي شارك في 30 مباراة (هدف واحد و3 تمريرات حاسمة) في الدوري لموسم 2024 ـ 2025، على أفضل تقييم في مباراة فريقه أمام فريبورغ وهو ما يعني جاهزيته لتعزيز صفوف منتخب بلاده في المباريات الودية الثلاث المقبلة.

كما شارك اللاعب مع فريقه في مسابقة الدوري الأوروبي وسجل هدفا، كما صنع هدفا آخر في 12 مباراة.

وأكدت مصادر قريبة من المنتخب أن اتحاد الكرة سيتوجه بمذكرة ثانية لنادي فرانكفورت للمطالبة بحلول السخيري في تونس للخضوع إلى كشوفات تحت إشراف الجهاز الطبي لنسور قرطاج وبيان ما إذا كان اللاعب يعاني فعلا من الإصابة أم لا.

وخاض السخيري في العام الجاري 8 مباريات مع منتخب تونس وساهم في تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025) وتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026.