كاسترو: هدفنا الفوز بالبطولة العربية على حساب فريق يملك لاعبين مميزين

وتعاقد الهلال مع روبن نيفيز، وسيرجي ميلينكوفيش-سافيتش، في خط الوسط، وكاليدو كوليبالي في الدفاع، والمهاجم مالكوم، ليضف إلى جودة الفريق الذي خسر نهائي دوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية في الموسم الماضي.

وقال المدرب البرتغالي، في مؤتمر صحفي، عشية مواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية، غدًا السبت: "الفريق المنافس يملك لاعبين مميزين في كافة مراكز اللعب ومباراة يوم غد لقاء قمة".

لكن كاسترو، الذي قاد الفريق إلى نهائي أول بطولة يخوضها منذ توليه المسؤولية، في يوليو/ تموز الماضي، قال إن فريقه يضع اللقب نصب عينيه.

وأضاف: "سنلعب المواجهة النهائية أمام الهلال من أجل الفوز باللقب".