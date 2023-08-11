كاسترو: هدفنا الفوز بالبطولة العربية على حساب فريق يملك لاعبين مميزين
أبرز لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، اليوم الجمعة، الجودة التي يتمتع بها غريمه المحلي الهلال، لكنه شدَّد على أن فريقه يخوض نهائي البطولة العربية للأندية برغبة في الفوز باللقب.
وستكون القمة السعودية بين الهلال الذي فرط في صدارة الدوري لصالح الاتحاد في الموسم الماضي، التجربة الأخيرة لهما لاختبار مدى الجاهزية بعد التدعيمات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وتعاقد الهلال مع روبن نيفيز، وسيرجي ميلينكوفيش-سافيتش، في خط الوسط، وكاليدو كوليبالي في الدفاع، والمهاجم مالكوم، ليضف إلى جودة الفريق الذي خسر نهائي دوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية في الموسم الماضي.
وقال المدرب البرتغالي، في مؤتمر صحفي، عشية مواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية، غدًا السبت: "الفريق المنافس يملك لاعبين مميزين في كافة مراكز اللعب ومباراة يوم غد لقاء قمة".
لكن كاسترو، الذي قاد الفريق إلى نهائي أول بطولة يخوضها منذ توليه المسؤولية، في يوليو/ تموز الماضي، قال إن فريقه يضع اللقب نصب عينيه.
وأضاف: "سنلعب المواجهة النهائية أمام الهلال من أجل الفوز باللقب".
وتابع: "تطورنا من مباراة لأخرى في البطولة، والفريق لم يتعرض لأي خسارة رغم الإجهاد البدني".
وخاض النصر فترة إعداد قوية لكنها كانت مرهقة بعد السفر إلى البرتغال واليابان لمواجهة فرق بمستوى سيلتا فيغو، وبنفيكا قبل التوجه لشرق آسيا للعب أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.
وفي البطولة العربية، تعادل مرتين في دور المجموعات ليتأهل لأدوار خروج المغلوب في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على الرجاء المغربي 3-1 في دور الثمانية، ويهزم الشرطة العراقي 1-صفر في قبل النهائي ليحجز مقعدًا في النهائي.
وأشار المدرب البرتغالي: "في المباريات النهائية يظهر دور الإعداد الذهني الجيد للفريق، وقدرته على تحمل الضغوط دون ثقة زائدة".