ريال مدريد يصعق ألميريا بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب نظيره ألميريا، بنتيجة (3-1)، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الليجا.

وسجل جود بيلينغهام هدفين للميرنغي في الدقيقتين 19 و60، وأضاف الهدف الثالث فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73، بينما سجل سيرجيو أريباس هدف ألميريا الوحيد في اللقاء.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة، عن طريق سيرجيو أريباس بكرة رأسية، مستغلا عرضية متقنة من الطرف الأيسر أرسلها زميله روبرتوني.

ونجح بيلينغهام في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 19، مستغلا كرة رأسية من فالفيردي وسدد أسفل يسار الحارس ماكسيمانو.