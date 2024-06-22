تغطية مباشرة.. مباراة جورجيا والتشيك في يورو 2024
يواجة منتخب جورجيا نظيره التشيكي، مساء السبت، على ملعب فولكسبارك، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا يورو 2024، المقامة في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.
وكان منتخب جورجيا خسر المباراة الأولى بنتيجة 3-1 أمام تركيا، وخسرت التشيك كذلك من البرتغال بنتيجة 1-2، ويخلو رصيد كلا المنتخبين من النقاط حتى الآن.
وبينما تسعى جورجيا والتشيك نحو نقاطهما الأولى في نسخة هذه البطولة من يورو 2024، يتصدر المنتخب التركي المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام البرتغال قبل مواجهتهما معًا.
وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لمباراة جورجيا والتشيك في كأس أوروبا:
وفيما يأتي تشكيلة منتخبي جورجيا والتشيك:
الدقيقة 1: انطلاق أحداث الشوط الأول للمباراة: الحكم الالماني دانييل سيبرت يطلق صافرة البداية ومنتخب جورجيا هو من يبدأ ركلة البداية.
الدقيقة 4: أول فرصة واعدة في المباراة من الجانب التشيكي: آدام هلوزيك في موقع مناسب على مسافة 6 أمتار، يسدد في الزاوية اليسرى للمرمى، لكن جيورجي مامارداشفيلي تصدى للتسديدة بشكل رائع لينقذ شباكه من تلقي هدف مبكر جدا.
الدقيقة 6: منتخب التشيك يهاجم من جديد: باتريك شيك يصعد عاليا ليسدد كرة نحو القائم الأيسر، حارس مرمى جورجيا يتصدى لثاني المحاولات التشيكية.
الدقيقة 10: منتخب جورجيا يظهر في الدقيقة العاشرة، زوريكو دافيتاشفيلي يتجه نحو المرمى لكن الدفاع يتصدى بإسقاطه أرضا في مناطق الجزاء، الحكم الألماني يسمح بمواصلة اللعب.
الدقيقة 23: منتخب التشيك يصل إلى شباك جورجيا لكن الهدف يلغي بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد (VAR).
آدام هلوزيك يستفيد من كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ويسددها على يسار مرمى الحارس مامارداشفيلي. هدف أول سرعان ما تبددت فرحة لاعبي التشيك به. الحكم يستشير غرفة الفار ويلغي الهدف بداعي لمسة يد على المهاجم: النتيجة (0 ـ 0).
الدقيقة 29: فاتسلاف سيرني وراء هجمة جديدة للتشيك: يتلقى تمريرة دقيقة داخل المنطقة ويرسل تسديدة باتجاه الجانب الأيسر من المرمى لكن كرته تفتقر إلى القوة وتنتهي بين يدي جيورجي مامارداشفيلي.
الدقيقة 30: التشيك أفضل بكثير من جورجيا في النصف ساعة الأولى من المباراة: الأرقام مثير وصادم: 13 تسديدة للتشيك من بينها 7 مؤطرة مقابل تصويبة وحيدة لجورجيا خارج الإطار.