تغطية مباشرة.. مباراة جورجيا والتشيك في يورو 2024

يواجة منتخب جورجيا نظيره التشيكي، مساء السبت، على ملعب فولكسبارك، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا يورو 2024، المقامة في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وكان منتخب جورجيا خسر المباراة الأولى بنتيجة 3-1 أمام تركيا، وخسرت التشيك كذلك من البرتغال بنتيجة 1-2، ويخلو رصيد كلا المنتخبين من النقاط حتى الآن.

وبينما تسعى جورجيا والتشيك نحو نقاطهما الأولى في نسخة هذه البطولة من يورو 2024، يتصدر المنتخب التركي المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام البرتغال قبل مواجهتهما معًا.