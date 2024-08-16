النصر يخوض نهائي السوبر السعودي بألوان الهلال (صورة)

تشهد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والهلال واقعة غريبة، بعد إجراء الاجتماع الفني الخاص باللقاء المقرر غدًا السبت في مدينة أبها.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي عن ارتداء نادي النصر القميص الثاني باللون الأزرق المعروف بارتدائه من منافسه الهلال.

ويلعب الهلال بالقميص البديل باللون الأبيض، دون توضيح أسباب عدم ارتداء الفريقين القمصان الأساسية في مباراة السوبر.

ولعب الهلال مباراته الأولى ضد الأهلي بالقميص الأساسي باللون الأزرق في نصف نهائي البطولة.

وفاز الهلال على الأهلي في لقاء نصف النهائي، يوم الثلاثاء الماضي، بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1-1.

وتقدم الأهلي بهدف البرازيلي روبرتو فيرمينو، بينما تعادل الهلال في الدقائق الأخيرة عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قبل اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

في المقابل، تغلب النصر على حساب التعاون بثنائية دون رد في نصف النهائي.

وسجل ثنائية النصر أيمن يحيى والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة شهدت طرد اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

ولم يتوج النصر بلقب كأس السوبر السعودي سوى مرتين في نسختي 2019، و2020.

ويحمل الهلال لقب كأس السوبر بعد تتويجه بنسخة العام الماضي، وهو الفريق الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 4 مرات.

وخسر النصر أمام الهلال لقب كأس الملك في ختام الموسم الماضي بركلات الترجيح، كما توج الهلال بلقب الدوري على حساب النصر أيضًا.