نادي الهلال يهدي الظاهرة رونالدو قميص الفريق (صور)

وتواجد رونالدو في المملكة العربية السعودية، حيث حضر، يوم الجمعة، مباراة نهائي كأس مصر التي جمعت بين الأهلي والزمالك على ملعب "الأول بارك"، وظهر وهو يدخل الملعب مرتديا قميص الفريق الأحمر، الذي توج باللقب في النهاية.

وتوج الظاهرة رونالدو بـ5 ألقاب مع منتخب البرازيل، أبرزها كأس العالم عامي 1994 و2002 حيث قاد السامبا للفوز في نسختين من المونديال، كما توج بالكرة الذهبية ولقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا 1996.

ويستعد الهلال لملاقاة نظيره الاتحاد، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وخسر الاتحاد على يد نظيره الهلال بنتيجة (2-0)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" بمدينة الرياض.