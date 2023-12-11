غوارديولا يثير قلق جماهير مانشستر سيتي بشأن مشاركة هالاند في كأس العالم للأندية
أثار المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الشكوك حول جاهزية نجم الفريق إرلينغ هالاند، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها السعودية.
وغاب هالاند عن فوز مانشستر سيتي على لوتون تاون 2-1 اليوم الأحد، في الجولة 16 بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.
وصرح غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب هذه المباراة: "هالاند يعاني من إصابة في القدم لا نعرف مدى شدتها، سنتابع حالته يومياً وأسبوعا بعد أسبوع".
وأضاف المدرب الإسباني: "أتمنى أن ننجح في استعادة هالاند ليكون جاهزاً للمشاركة في كأس العالم للأندية".
وقلب مانشستر سيتي تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 2/1 على مضيفه لوتون تاون، في حين خسر تشيلسي 0/1 أمام مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 33 نقطة في المركز الرابع ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدر ليفربول، و3 نقاط عن آرسنال الثاني، ونقطتين عن أستون فيلا الثالث.
ويفتتح الفريق الإنجليزي مشواره في البطولة التي ستقام في السعودية من الدور قبل النهائي يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حيث سينتظر الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.
ولكن قبلها سيلعب مانشستر سيتي ضد ريد ستار الصربي يوم الأربعاء المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف كريستال بالاس يوم السبت 16 ديسمبر في جولة جديدة بالدوري الإنجليزي.