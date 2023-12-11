غوارديولا يثير قلق جماهير مانشستر سيتي بشأن مشاركة هالاند في كأس العالم للأندية

وغاب هالاند عن فوز مانشستر سيتي على لوتون تاون 2-1 اليوم الأحد، في الجولة 16 بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

وصرح غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب هذه المباراة: "هالاند يعاني من إصابة في القدم لا نعرف مدى شدتها، سنتابع حالته يومياً وأسبوعا بعد أسبوع".

وأضاف المدرب الإسباني: "أتمنى أن ننجح في استعادة هالاند ليكون جاهزاً للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وقلب مانشستر سيتي تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 2/1 على مضيفه لوتون تاون، في حين خسر تشيلسي 0/1 أمام مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 33 نقطة في المركز الرابع ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدر ليفربول، و3 نقاط عن آرسنال الثاني، ونقطتين عن أستون فيلا الثالث.

