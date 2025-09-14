نتمنى أن نرى حكاما رجالا في مستواها.. تقييم خرافي لحكمة مباراة الهلال والقادسية

نالت الحكمة المساعدة إليانا فيرنانديز التي تواجدت ضمن طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الهلال والقادسية، التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، إشادة واسعة.

وخطفت الحَكمة الإسبانية إليانا فيرنانديز الأضواء في مباراة الهلال والقادسية، بعد تعيينها مساعدة أولى لمواطنها حكم الساحة خوان مونيرا.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة الهلال والقادسية التي أقيمت بملعب المملكة آرينا بالرياض، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر دوري روشن السعودي.

وقدمت الحكمة المساعدة إليانا فرنانديز أداءً مميزًا طوال دقائق المباراة، وظهرت بكامل جاهزيتها البدنية والفنية، واتسمت قراراتها بالدقة والثقة؛ ما جعلها محط إشادة الجماهير التي تفاعلت مع كل إشارة من إشاراتها على الخط. واعتبر متابعون أن وجودها يعكس نجاح الاتحاد السعودي لكرة القدم في استقطاب كفاءات دولية متميزة، ويؤكد المستوى الاحترافي الذي باتت تصل إليه كرة القدم السعودية في مختلف الجوانب التنظيمية والفنية.

وقال الخبير التحكيمي سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية: "إليانا كانت حكمة مساعدة ممتازة وسنراها في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في المغرب، وقدَّمت أداءً رائعًا في لقاء الهلال والقادسية، واحتسبت 7 حالات تسلل كلها صحيحة، ويبدو أيضًا أن شخصيتها قوية".

فيما قال المحلل التحكيمي محمد فودة: "الحَكمة راياتها وإشاراتها واضحة وتحركاتها مميزة على الخط، ونتمنى أن نشاهد الحكام الرجال في مستوى إليانا، وهناك حكمات سعوديات بالفعل يتم تدريبهن وقد نراهن قريبًا على الأقل في دوري يلو".

وانضمت الإسبانية إلى قائمة الحكام الدولية التابعة لاتحاد اللعبة "فيفا" عام 2019، وشاركت في عدد من البطولات الكبرى على المستوى الدولي، من ضمنها كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في كوستاريكا، حيث تم تعيينها في طاقم تقنية الفيديو لبعض المباريات، كما أدارت مباريات عدة ضمن دوري أبطال أوروبا للسيدات.