مانشستر يونايتد يرحب بعودة أسطورته إلى منصب المدرب المساعد لتين هاغ

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، رسميًا تعيين هدافه السابق الهولندي رود فان نيستلروي مساعدًا للمدرب إريك تين هاغ على أمل استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الغائب عن "الشياطين الحمر" منذ العام 2013.

وتم تعيين الهولندي رينيه هيك أيضًا في منصب المساعد، لكي يصبح الطاقم التدريبي هولنديًا بالكامل.

ومدد مانشستر يونايتد عقد إريك تين هاغ ليستمر على رأس الجهاز الفني حتى عام 2026، على الرغم من الموسم السيئ الذي أنهاه الفريق بالمركز الثامن في ترتيب الدوري، فيما كان التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي حاسمًا في تجديد العقد حتى يونيو 2026.

ورحب مانشستر يونايتد عبر حسابه على منصة "إكس" بعودة نجمه السابق إلى ملعب "أولد ترافورد" كمدرب مساعد بعد أن كان تولى تدريب بي آس في أندهوفن الهولندي في موسم 2022 ـ 2023.

وقال إريك تين هاغ في تصريحات نشرها موقع المان يونايتد على شبكة الأنترنت: "الآن هو الوقت المناسب لتحديث الطاقم التدريبي، نحن نتطلع للبناء على إنجازات العامين الماضيين، والارتقاء إلى المستوى التالي".

وسجل فان نيستلروي (48 عامًا) 95 هدفًا في 150 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، بين عامي 2001 و2006، وهو أفضل هدافي الفريق في دوري أبطال أوروبا برصيد 35 هدفًا.

كما أحرز فان نيستلروي 35 هدفًا في 70 مباراة مع منتخب هولندا.

ودرب فان نيستلروي بي أس في أيندهوفن، وقاده إلى تحقيق المركز الثاني في الدوري الهولندي، والفوز بكأس هولندا لموسم 2022-2023

يشار إلى أن مانشستر يونايتد أعلن انتقال لاعبه الهولندي دوني فان دي بيك لاعب خط الوسط إلى جيرونا الإسباني بشكل نهائي، اليوم الخميس.

وانتقل فان دي بيك (27 عامًا) إلى مانشستر يونايتد، في 2020، بعقد لمدة 4 سنوات قادمًا من أياكس أمستردام، ولعب مع الفريق 72 مباراة.

وحمل الدولي الهولندي (19 مباراة دولية) ألوان إيفرتون الإنجليزي، وإنتراخت فرنكفورت الألماني، على سبيل الإعارة، قبل أن يفرط فيها مانشستر بصفة نهائية لجيرونا الإسباني.