الأهلي السعودي يفتح باب الترشح للانتخابات للمرة الثانية

وجاء فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية للمرة الثانية، بعد استبعاد المُرشحين بناءً على قرارات لجنة الطعون والمخالفات.

استبعاد المُرشحَين على منصب الرئاسة خالد العيسى وأحمد معتوق جنة، وقبلهما تم استبعاد قائمة المستشار أحمد الحصيني.

وشهدت الفترة الماضية تقديم كل قائمة -سواء من جانب العيسى أو جنة طعونًا ضد الآخر- وإثر ذلك، تم استبعاد القائمتين؛ بسبب شروط غير مستوفاة على القائمة الكاملة.