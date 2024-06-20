الأهلي السعودي يفتح باب الترشح للانتخابات للمرة الثانية
أعلن النادي الأهلي السعودي، فتح باب الترشح لرئاسة المؤسسة غير الربحية للنادي الأهلي يوم الأحد المقبل، وذلك للمرة الثانية.
وجاء فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية للمرة الثانية، بعد استبعاد المُرشحين بناءً على قرارات لجنة الطعون والمخالفات.
استبعاد المُرشحَين على منصب الرئاسة خالد العيسى وأحمد معتوق جنة، وقبلهما تم استبعاد قائمة المستشار أحمد الحصيني.
وشهدت الفترة الماضية تقديم كل قائمة -سواء من جانب العيسى أو جنة طعونًا ضد الآخر- وإثر ذلك، تم استبعاد القائمتين؛ بسبب شروط غير مستوفاة على القائمة الكاملة.
وأصدر النادي الأهلي، بيانًا مساء اليوم الخميس، أعلن من خلاله فتح باب الترشح من يوم الأحد المقبل، حتى الثلاثاء من الأسبوع ذاته.
وسيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
ووفقًا لبيان النادي الأهلي، فإنه سيتم الطعن ضد القائمة الأولية للناخبين والمرشحين يوم الجمعة المقبل الـ28 من يونيو.
وفيما يأتي خريطة النادي الأهلي للانتخابات المقبلة: