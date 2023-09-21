تشخيص إصابة ميسي بعد خروجه في الشوط الأول أمام تورونتو

وكان ميسي، البالغ عمره 36 عامًا، غاب عن خسارة إنتر ميامي 5-2 أمام أتلانتا يوم السبت بسبب الإرهاق، كما لم يشارك في فوز الأرجنتين على بوليفيا في تصفيات كأس العالم رغم تواجده مع الفريق.

وخرج جوردي ألبا لاعب إنتر ميامي وزميل ميسي السابق في برشلونة للإصابة أيضًا.

وشوهدت أعداد من الجماهير تغادر الملعب بعد مغادرة ميسي في نهاية الشوط الأول.

وقال الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي، إنه سيتم تقييم حالتي ميسي وألبا في الأيام المقبلة، لكنهما سيغيبان بالتأكيد عن مباراة أورلاندو سيتي في الدوري يوم الأحد.

كما تحيط الشكوك بمشاركتهما في مواجهة هيوستون دينامو في نهائي كأس أمريكا الأسبوع المقبل.

وقال مارتينو "لا توجد فرصة للحاقهما بمباراة الأحد. أعلم أنه لدينا مباراة نهائية لكنهما لن يشاركا إذا لم يكونا في حالة لائقة".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن ميسي كان يعاني من "إصابة قديمة".

وتابع "الفحوصات التي خضع لها مع المنتخب لم تُظهر أي إصابة. لكننا قررنا عدم المخاطرة.

"لا نعتقد أنها إصابة عضلية، وهذا ما أبلغنا به. لكن علينا الحذر، وسندرس الأمر في الأيام المقبلة".