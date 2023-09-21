تشخيص إصابة ميسي بعد خروجه في الشوط الأول أمام تورونتو
اضطر ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي للخروج من الملعب في نهاية الشوط الأول لمواجهة فريقه أمام تورونتو في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم الليلة الماضية بعد أن لحقت به إصابة.
ونزع اللاعب الأرجنتيني شارة القيادة ومنحها إلى دياندري يدلين عند خروجه في الدقيقة الـ37 عندما كانت النتيجة التعادل دون أهداف.
وأنهى إنتر ميامي الشوط الأول متقدمًا بواسطة فاكوندو فارياس قبل أن يضيف روبرت تيلور، الذي شارك بدلًا من ميسي، هدفين بعد الاستراحة وفيما بينهما سجل بنجامين كريماشي الهدف الثالث.
وكان ميسي، البالغ عمره 36 عامًا، غاب عن خسارة إنتر ميامي 5-2 أمام أتلانتا يوم السبت بسبب الإرهاق، كما لم يشارك في فوز الأرجنتين على بوليفيا في تصفيات كأس العالم رغم تواجده مع الفريق.
وخرج جوردي ألبا لاعب إنتر ميامي وزميل ميسي السابق في برشلونة للإصابة أيضًا.
وشوهدت أعداد من الجماهير تغادر الملعب بعد مغادرة ميسي في نهاية الشوط الأول.
وقال الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي، إنه سيتم تقييم حالتي ميسي وألبا في الأيام المقبلة، لكنهما سيغيبان بالتأكيد عن مباراة أورلاندو سيتي في الدوري يوم الأحد.
كما تحيط الشكوك بمشاركتهما في مواجهة هيوستون دينامو في نهائي كأس أمريكا الأسبوع المقبل.
وقال مارتينو "لا توجد فرصة للحاقهما بمباراة الأحد. أعلم أنه لدينا مباراة نهائية لكنهما لن يشاركا إذا لم يكونا في حالة لائقة".
وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن ميسي كان يعاني من "إصابة قديمة".
وتابع "الفحوصات التي خضع لها مع المنتخب لم تُظهر أي إصابة. لكننا قررنا عدم المخاطرة.
"لا نعتقد أنها إصابة عضلية، وهذا ما أبلغنا به. لكن علينا الحذر، وسندرس الأمر في الأيام المقبلة".
وحسب الإعلامي الأرجنتيني جاستن أيدول، فإن الإصابة هي حمل زائد في العضلة الخلفية وليست شيئًا خطيرًا أو جديدًا حيث فضل ميسي الخروج خوفًا من تفاقم الأمر فقط.
وأكد أيدول أن هدف ميسي هو لعب نهائي كأس أمريكا.
ولم يخسر إنتر ميامي أي مباراة بوجود ميسي على أرض الملعب منذ انضمام اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية سبع مرات في يوليو/ تموز الماضي.
ويسعى إنتر ميامي لتحقيق اللقب الثاني هذا الموسم بعد كأس الدوريات حينما يلعب نهائي أمريكا الأسبوع المقبل.
ولعب ليونيل ميسي عددًا كبيرًا من المباريات منذ وصوله إلى إنتر ميامي رغم خوضه فترة إعداد عقب نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان.