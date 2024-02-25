آخر تطورات حالة نجم بوردو الصحية بعد سقوطه مغشيًّا عليه

آخر تطورات حالة نجم بوردو الصحية بعد سقوطه مغشيًّا عليه
كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة باللاعب ألبرت إليس، نجم فريق بوردو الفرنسي، الذي سقط مغشيًّا عليه إثر تعرضه لصدمة شديدة في الرأس خلال مباراة بوردو ضد غانغان، بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، مساء السبت.
وفي الثانية الـ35 من المباراة، سقط المهاجم الدولي الهندوراسي على الأرض بعد صراع هوائي مع منافسه دوناتين غوميس.
وظل إليس على الأرض دون حراك لمدة 8 دقائق بعد الاصطدام، وتم استبداله في الدقيقة العاشرة.
وأدَّت هذه الصدمة إلى إخراج اللاعب من الملعب لتلقي المساعدة الطبية على الفور، حيث تم نقله إلى مستشفى بيليغرين في بوردو، إذ دخل في حالة غيبوبة إثر الاصطدام القوي.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ماركا"، فقد أظهرت الفحوصات الأولية وجود كسر في الوجه، لكن القلق ازداد مع ظهور المزيد من التشخيصات التي كشفت عن إصابة إليس بارتجاج خطير في المخ.
كان إليس انضم إلى بوردو في فترة الانتقالات الشتوية، ولعب فقط أربع مباريات مع الفريق.
وأوضح التقرير أن "إليس خضع لفحوصات شاملة، بما في ذلك فحص بالأشعة المقطعية، لتحديد خطورة إصابته.
وأشارت إلى أن حالة اللاعب مستقرة، لكنه سيظل تحت المراقبة في المستشفى لفترة من الوقت.
عملية جراحية
وفي آخر تحديث عن تطورات حالة اللاعب الصحية، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "إليس خضع لعملية جراحية وخرج من غرفة العمليات منذ نحو 50 دقيقة، كل شيء سار على ما يرام، حيث ترافقه عائلته في المستشفى، وهو حاليًّا في غرفة الإنعاش".
مبابي
وأعرب العديد من لاعبي الدوري الفرنسي، أبرزهم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن تضامنهم مع اللاعب متمنين له الشفاء العاجل.