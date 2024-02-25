آخر تطورات حالة نجم بوردو الصحية بعد سقوطه مغشيًّا عليه

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة باللاعب ألبرت إليس، نجم فريق بوردو الفرنسي، الذي سقط مغشيًّا عليه إثر تعرضه لصدمة شديدة في الرأس خلال مباراة بوردو ضد غانغان، بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، مساء السبت.

وفي الثانية الـ35 من المباراة، سقط المهاجم الدولي الهندوراسي على الأرض بعد صراع هوائي مع منافسه دوناتين غوميس.

وظل إليس على الأرض دون حراك لمدة 8 دقائق بعد الاصطدام، وتم استبداله في الدقيقة العاشرة.

وأدَّت هذه الصدمة إلى إخراج اللاعب من الملعب لتلقي المساعدة الطبية على الفور، حيث تم نقله إلى مستشفى بيليغرين في بوردو، إذ دخل في حالة غيبوبة إثر الاصطدام القوي.