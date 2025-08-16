فيديو يشرح كل شيء.. لماذا انهار محمد صلاح رغم مرور شهر ونصف على وفاة جوتا؟

كتب: نور الدين ميفراني

انهار النجم المصري محمد صلاح باكيًا بعد نهاية مباراة فريقه ليفربول وبورنموث 4-2، في المباراة الافتتاحية في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هتافات جماهير "الريدز" تكريمًا للنجم الراحل البرتغالي ديوغو جوتا.

وفي مباراة شهدت أجواء مؤثرة من خلال إحياء ذكرى مهاجم ليفربول ديوغو جوتا، الذي توفي في حادث سير مع شقيقه أندريه سيلفا، في يوليو الماضي، وبحضور عائلته، كان بكاء النجم المصري يؤكد على حزنه العميق لفقدان أكثر من مجرد زميل.

وظهر فيديو يشرح لماذا انهار محمد صلاح باكيًا رغم مرور شهر ونصف الشهر على وفاة النجم البرتغالي:

أقرب صديق

فقد محمد صلاح أقرب أصدقائه في فريق ليفربول، فقد جمعت الثنائي علاقة صداقة داخل الملعب وخارجه، وظهرت خلال الفيديو لقطات جمعتهما في حالات الفرح والاحتفال بالأهداف.

عدم حضور جنازته

لم يحضر النجم المصري جنازة زميله ديوغو جوتا؛ مما أثار الكثير من الجدل، لكن عدة تقارير إعلامية أكدت أن محمد صلاح لم يحضر بسبب تأثره الشديد وكونه عاش حالة نفسية سيئة وبسبب الحزن الشديد لفقدان صديقه.

تواجد زوجة وأولاد جوتا

حضرت زوجة جوتا رفقة أولاده لملعب أنفيلد؛ لتكريم زوجها من طرف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، وحضورهم ذكّر النجم المصري بصديقه الراحل لينهار باكيًا.