آخر تطورات إصابة سالم الدوسري وعلى البليهي لاعبي المنتخب السعودي

كشف عبد الرحمن أباعود الصحفي بجريدة "اليوم" عن آخر تطورات إصابة سالم الدوسري، على البليهى لاعبي المنتخب السعودي، بعد إصابتهما أمس الأربعاء خلال مباراة الفريق أمام المكسيك ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم.

وقال أباعود بحسابه عبر موقع "تويتر" إن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها لاعبو الأخضر بينت إصابة الدوسري بالتواء في القدم، بينما أثبتت إصابة البليهي في العضلة الخلفية.