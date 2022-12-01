آخر تطورات إصابة سالم الدوسري وعلى البليهي لاعبي المنتخب السعودي
كشف عبد الرحمن أباعود الصحفي بجريدة "اليوم" عن آخر تطورات إصابة سالم الدوسري، على البليهى لاعبي المنتخب السعودي، بعد إصابتهما أمس الأربعاء خلال مباراة الفريق أمام المكسيك ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم.
وقال أباعود بحسابه عبر موقع "تويتر" إن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها لاعبو الأخضر بينت إصابة الدوسري بالتواء في القدم، بينما أثبتت إصابة البليهي في العضلة الخلفية.
وكان البليهي قد أصيب في الدقيقة 37 من عمر المباراة أمام المكسيك بشد عضلي في قدمه، ولم يستطع إكمال المباراة، حيث طلب الخروج.
وقام الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي بتغير على البليهي وإشراك اللاعب رياض شراحيلي بدلا منه.
كما تعرض سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي لإصابة في الدقائق الأولى من لقاء المنتخبين، ليخرج لتلقى العلاج خارج الملعب ثم يعود مرة أخرى ويستكمل المباراة.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب لوسيل ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022 بفوز المكسيك (2/1) على السعودية، ليتأهل منتخبا الأرجنتين وبولندا للدور التالي بهذه النتيجة، وتخرج السعودية والمكسيك.
وتصدرت الأرجنتين صدارة المجموعة بعد انتهاء الثلاث جولات، وتأهلت إلى دور الـ16 برصيد 6 نقاط، كما رافقتها بولندا صاحبة المركز الثاني بـ4 نقاط متقدمة على المكسيك التي تمتلك نفس الرصيد من النقاط، بفارق الأهداف، بينما جاء المنتخب السعودي رابعا بـ 3 نقاط.