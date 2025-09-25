بعد أنباء اقترابه من نيوم.. ما موقف الهلال من عودة سعود عبد الحميد؟

ارتبط اسم سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لنادي لانس الفرنسي، والمعار من روما الإيطالي، بإمكانية العودة إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وواجه سعود عبد الحميد معاناة خلال الموسم الماضي مع روما الإيطالي بسبب قلة مشاركاته في المباريات؛ الأمر الذي دفعه للانتقال على سبيل الإعارة إلى لانس خلال صيف 2025.

أخبار ذات علاقة سعود عبد الحميد يقترب من العودة إلى الدوري السعودي

ولكن سعود لم يتمكن أيضًا من حجز مكانة أساسية في تشكيل الفريق الفرنسي، إذ يعتمد عليه مدرب الفريق كبديل لبضعة دقائق في المباريات، وهو الأمر الذي قد يدفعه للعودة مجددًا إلى دوري روشن.

وبحسب ما ذكره برنامج "رياضة سكوب" عبر قناة SBC، فإن عبد الحميد سيعود إلى دوري روشن بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من بوابة نيوم وليس فريقه السابق الهلال.

ولكن صحيفة "اليوم" نقلت عن مصدر داخل نادي الهلال ترحيب الإدارة بعودة سعود لدعم الجبهة اليمنى بالفريق، مشيرةً إلى أنه لا يوجد ما يمنع من هذا الأمر.

وشدد التقرير على أهمية التوصل أولًا لاتفاق مشترك مع اللاعب السعودي ووكيله، بالإضافة إلى وجود رغبة من الجهاز الفني للفريق بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي.

وشارك عبدالحميد مع لانس في 4 مباريات منذ بداية الموسم، لكنه كان بديلًا في جميع المشاركات، بمعدل 63 دقيقة، ونجح في صناعة هدف وحيد.

وقبل رحيله، فاز سعود مع الهلال بلقب الدوري السعودي مرتين، وكأس خادم الحرمين مرتين، والسوبر السعودي 3 مرات.