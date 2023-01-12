ما السبب الذي يمنع عودة أوباميانغ إلى برشلونة؟
لا يمكن للمهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، الذي ظهر اسمه كخيار محتمل في برشلونة حالة رحيل زميله السابق ممفيس ديباي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، العودة إلى نادي برشلونة هذا الموسم.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم نفسها تمنع تمامًا القيام بذلك لأن تسجيل لاعب 3 مرات في نفس الموسم غير ممكن.
وكان اللاعب قد سجل بالفعل من قبل النادي الكتالوني في بداية الموسم، حتى أنه لعب 8 دقائق في المباراة الافتتاحية من الجولة الأولى على ملعب كامب نو ضد رايو فاليكانو عندما دخل في الدقيقة 82 ليحل محل جوردي ألبا.
ثم حذفه برشلونة من قائمته عند انتقاله إلى تشيلسي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، العام الماضي، مقابل نحو 12 مليون يورو.
وفي حالة عودته إلى نادي برشلونة الآن، سيكون هذا ثالث تسجيل له في 3 فرق في نفس الموسم رغم تكرار ذلك في نادي برشلونة.
وتفرض المادة 130 المتعلقة بالقيود المفروضة على تراخيص لاعبي كرة القدم في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم واضحة للغاية: "يجوز تسجيل لاعب كرة القدم في فريق واحد للنادي دون إمكانية تسريحه وتسجيله من قبله في نفس الموسم، باستثناء حالات القوة القاهرة أو الأحكام التنظيمية. وبالمثل، خلال الموسم الواحد، قد لا يكون اللاعب مسجلًا ويلعب في أكثر من 3 أندية مختلفة.
وفي الليغا من الواضح أن المهاجم لا يمكن استرداده من قبل نادي برشلونة هذا الموسم للعب في الدوري المحلي، حتى لو كان مجانيًا.
المادة 141.5 المتعلقة بمعالجة تراخيص اللاعبين ثابتة أيضًا في النقطة 5: "لا يجوز للاعبي كرة القدم الذين ألغيت ترخيصهم خلال نفس الموسم، الحصول على ترخيص في نفس النادي الذي كانوا مرتبطين به بالفعل".
وهناك سابقة واضحة جدًا، حيث تم بيع داني سيبايوس إلى ريال مدريد في موسم 2017-2018 من قبل ريال بيتيس، الذي أراد استعادته على سبيل الإعارة في نفس الموسم بسبب عدم انتظام مشاركته مع النادي الملكي، ومع ذلك، حرمته لوائح الاتحاد الإسباني من ذلك.
إذ تم تأكيد ذلك، في يناير 2018، من قبل لورينس سيرا فيرير المدير الرياضي لبيتيس آنذاك والذي قال: "لم يقم بيتيس بأي تحرك، صحيح أن كيكي سيتين يحب داني حقًا وقد تحدث مع اللاعب لكن لوائح الاتحاد تمنع عودته على الرغم من إرادة المدير الفني وداني".