ما السبب الذي يمنع عودة أوباميانغ إلى برشلونة؟

وكان اللاعب قد سجل بالفعل من قبل النادي الكتالوني في بداية الموسم، حتى أنه لعب 8 دقائق في المباراة الافتتاحية من الجولة الأولى على ملعب كامب نو ضد رايو فاليكانو عندما دخل في الدقيقة 82 ليحل محل جوردي ألبا.

ثم حذفه برشلونة من قائمته عند انتقاله إلى تشيلسي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، العام الماضي، مقابل نحو 12 مليون يورو.

وفي حالة عودته إلى نادي برشلونة الآن، سيكون هذا ثالث تسجيل له في 3 فرق في نفس الموسم رغم تكرار ذلك في نادي برشلونة.

وتفرض المادة 130 المتعلقة بالقيود المفروضة على تراخيص لاعبي كرة القدم في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم واضحة للغاية: "يجوز تسجيل لاعب كرة القدم في فريق واحد للنادي دون إمكانية تسريحه وتسجيله من قبله في نفس الموسم، باستثناء حالات القوة القاهرة أو الأحكام التنظيمية. وبالمثل، خلال الموسم الواحد، قد لا يكون اللاعب مسجلًا ويلعب في أكثر من 3 أندية مختلفة.