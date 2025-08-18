تطوّر لافت في صفقة التونسي خليل العياري للانضمام لسان جيرمان

اقترب حلم النجم التونسي الواعد خليل العياري، من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من أن يصبح حقيقة ملموسة وفق ما أكدته تقارير إخبارية قريبة من بطل أوروبا.

وقبل أكثر من أسبوع، خطف العياري، المولود في فبراير 2005 الأضواء في الأوساط الكروية التونسية بعد أن تمت دعوته لإجراء اختبارات مع الفريق الثاني لباريس سان جيرمان، ضمن مجموعة من المواهب الشابة من بلدان مختلفة، ما شكل حدثا كبيرا في حد ذاته، وفتح أبواب الاحتراف أمام لاعب نادي الملعب التونسي.

وانتزع العياري الأضواء في فترة الاختبار الأولى التي خاض فيها مباراتين الأولى تطبيقية بين فريقين من النادي الباريسي والثانية ودية ضد نادي لوهافر والتي خسرها الفريق (2 ـ 1).

وكشف تقرير نشره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن بطل دوري أبطال أوروبا يفكّر بالفعل في التعاقد مع خليل العياري وهو ما اعتبرته أوساط الكرة في تونس مفاجأة كبرى.

وكان المشرفون على اختبارات المواهب الشابة أنهوا اختبار عدد من اللاعبين واحتفظوا بآخرين من بينهم خليل العياري ما كان بمثابة المؤشر القوي على أن الفريق الفرنسي لا يزال يدرس بجدية التعاقد مع العياري.

وقال الصحفي الفرنسي سيباستيان دينيس إن خضوع اللاعب الدولي التونسي خليل العياري، البالغ من العمر عشرين عامًا، للتجربة لثلاث مباريات مع باريس سان جيرمان يعد تطورا لافتا في صفقة انتقاله المرتقبة.

وأضاف: "يُثير اللاعب ذو القدم اليسرى إعجاب لويس كامبوس، المشرف على التعاقدات، والذي لديه بالفعل أفكار للمستقبل.، لكن العياري يثير المنافسة من أندية الدوري الفرنسي الدرجة الأولى والبرتغالية التي تسعى جاهدةً للتعاقد مع هذا اللاعب المطلوب بشدة هذا الصيف".

ووفقا لما كتبه دينيس: "قد لا يكون اسمه مألوفًا، لكن خليل العياري قد يرتدي قميص باريس سان جيرمان قريبًا، هذا ما حدث بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث خضع لاعب الوسط المهاجم الأيسر، للتجربة مع بطل أوروبا، لقد كانت هذه فرصة للويس كامبوس، الذي يُقدّر صفات هذا اللاعب الشاب، لمشاهدته يلعب مع فريق باريس سان جيرمان تحت 23 عامًا".

وتحت إشراف لويس كامبوس، أظهر لاعب الملعب التونسي مهاراته الفنية في المراوغة من خلال استفزاز خصومه باستمرار، وصنع هدفًا، وكاد أن يحصل على ركلة جزاء، وكان هذا كافيًا لتكليل محاولة ناجحة، وفقًا للمستشار الرياضي في الفريق الباريسي.