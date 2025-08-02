قبل عرض "سمر سلام".. جون سينا يصدم الجماهير باستعادة "الشخصية المحبوبة" (فيديو)

أذهل جون سينا عالم WWE بتحوّله الصادم إلى شخصية الشرير خلال عرض Elimination Chamber، الذي أقيم، أخيرًا، بعد سنوات طويلة من تمثيله لدور البطل المحبوب (Babyface)، لكن يبدو أن الجماهير قد تشهد عودة "سينا القديم" قريبًا.

ففي حلقة SmackDown الأخيرة قبل نزال SummerSlam، ظهر سينا في افتتاح العرض إلى جانب خصمه المرتقب كودي رودز داخل الحلبة، إذ بدا وكأنه يعترف بأخطائه الماضية التي دفعته إلى التحوّل المظلم.

الجماهير تفاعلت بقوة مع المشهد، خاصة مع النبرة الهادئة والصادقة التي تحدث بها سينا، ما أعطى انطباعًا بأنه بدأ رحلة العودة إلى جذوره كبطل جماهيري، ويبدو أن المواجهة المنتظرة بينه وبين رودز في SummerSlam قد تكون محورية في إعادة تشكيل شخصية جون سينا داخل WWE.

وللمرة الأولى في تاريخ WWE، سيُقام عرض SummerSlam على مدار ليلتين متتاليتين، في حدث تاريخي يُنتظر أن يكون من أضخم العروض الصيفية على الإطلاق.

من المقرر إقامة SummerSlam 2025 يومي 3 و4 أغسطس على ملعب متلايف بـإيست راذرفورد، نيوجيرسي، وهو الملعب نفسه الذي احتضن عروضًا أسطورية في تاريخ المصارعة.

ويتصدر هذا الحدث الضخم مواجهة نارية منتظرة بين جون سينا وكودي رودز على لقب WWE Championship في نزال دون قيود.

هذا اللقاء سيكون بمثابة آخر مشاركة لجون سينا في عرض SummerSlam، إذ يخوض النجم المتوج بلقب العالم 17 مرة نزال الوداع في مسيرته الصيفية الأسطورية، وكان من المتوقع أن يدخل سينا المباراة بدور الشرير (Heel)، في مواجهة رودز الذي يمثل البطل المحبوب (Babyface).

لكنّ الأمور تغيرت بشكل غير متوقّع في عرض SmackDown، فجر اليوم السبت، فقد ظهر أن سينا بدأ مسار العودة إلى جذوره كبطل جماهيري، بعدما أظهر علامات الندم والاعتراف بأخطائه الماضية في حوار مؤثر مع كودي رودز في افتتاح العرض.

هذا التحوّل المفاجئ في شخصية سينا أضفى مزيدًا من الإثارة والتشويق على المواجهة المنتظرة، التي قد تصبح واحدة من أكثر النزالات عاطفية وتاريخية في مسيرة WWE الحديثة.

وفي المقطع المؤثر، شكر سينا منافسه رودز بشكل غير متوقع، لكنه في الوقت ذاته لم يُفوّت الفرصة لتوجيه انتقاد مبطن لـ"ذا روك"، مشيرًا إلى أنه تحوّل إلى شخصية شريرة بسببه، كما أشار إلى غياب "ذا روك" قائلاً إن الأشخاص الذين كان من المفترض أن يكونوا إلى جانبه، تخلّوا عنه.

وقال سينا بتأثر: "قلت لك إني مرهق، وإن مباراة في SummerSlam ستكون صعبة جدًا بالنسبة لي. لم تستمع. اعتديت عليّ. زوّرت توقيعي. وأجبرتني على خوض واحدة من أخطر المباريات في WWE، على أحد أعظم مسارحها، على أكبر ألقابها. لدي شيء واحد فقط لأقوله لك: شكرًا لك".

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تصريحات سينا لم تمر مرور الكرام بين الجماهير، فقد رأى فيها الكثيرون إشارة واضحة إلى العودة لنسخة البطل المحبوب، في وقت كان يتوقع فيه الجميع أن يدخل SummerSlam كخصم شرير.

وتابع سينا: "على مدار 20 عامًا، يومًا بعد يوم، بنيت سمعتي على العمل الجاد، والصدق، والاحترام. والآن أدرك أنني قبل خمسة أشهر، رميت كل ذلك في المرحاض، وأنا أطارد مجدًا زائفًا عندما صدّقت فكرة مجنونة لصناعة تلفزيون صادم، ونجحنا. صدمنا العالم، وقدمنا عرضًا رائعًا. لكن بعد أن هدأ الغبار، عاد الجميع إلى حياتهم الطبيعية، والناس الذين كان من المفترض أن يكونوا في فريقي، تركوني وحيدًا، أحاول أن أكون شخصًا لست عليه".

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بهذا التصريح، يكون سينا قد أغلق صفحة الشخصية المتمردة التي أثارت ضجة منذ ظهورها في Elimination Chamber، وفتح صفحة جديدة مع الجماهير، مؤكدًا أن SummerSlam 2025 لن يكون فقط آخر مشاركاته في الحدث الكبير، بل أيضًا فرصة لإعادة بناء إرثه بالشكل الذي بدأ به: كبطل جماهيري محبوب.

وبعد مرور شهر فقط على خيانته الصادمة، استطاع جون سينا أن يُنهي سيطرة كودي رودز التي استمرت عامًا كاملًا على لقب بطل WWE بلا منازع، في WrestleMania 41. منذ تلك اللحظة، حافظ سينا على اللقب، بينما يستعد رودز الآن للحصول على فرصته الثانية لاستعادة الحزام في SummerSlam هذا الأحد.

التحوّل الأخير في موقف سينا، الذي بدا وكأنه عودة إلى شخصيته المحبوبة القديمة (babyface)، يضيف مزيدًا من الغموض على نزال القمة المرتقب.