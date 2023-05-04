مرتضى منصور يفتح النار على سليمان وهدان: الزمالك سيشكو اتحاد الكرة المصري للفيفا
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك "المعزول" النار، على سليمان وهدان، عضو مجلس الإدارة؛ القائم السابق بأعمال رئيس النادي خلال فترة حبس الأول، بسبب تصريحات الأخير بشأن عدم شكوى اتحاد الكرة المصري للفيفا.
وكان سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد في تصريحات تلفزيونية استبعاد إدارة ناديه شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم أمام الفيفا لأن "الزمالك اسمه نادي الوطنية والكرامة ولن يتسبب في أزمة لوطنه".
واعتذر الزمالك عن عدم المشاركة، ردًّا على قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم بتعليق النظر في التظلم المقدم من النادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا ضد إيقاف اللاعب 12 مباراة؛ بسبب تطاوله على نادي الزمالك بعد نهاية مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري المصري؛ ما سمح للاعب بالمشاركة في السوبر بعد إرجاء تنفيذ قرار إيقافه، وهو ما رفضه الزمالك.
ورد مرتضى على تصريحات سليمان وهدان، قائلًا: " للأسف، كل ما نشر على لسان الأستاذ سليمان وهدان، عضو المجلس، سواء في البرامج التلفزيونية أو بعض المواقع بخصوص عدم تقديم أي شكوى للاتحاد الدولي ضد اتحاد الكرة أو النادي الأهلي فهو رأيه الشخصي فقط، ولا يعبر عن رأي مجلس الإدارة الذي صدر بالإجماع ما عدا سيادته".
وأضاف: "كنا نتمنى أن يحتفظ برأيه لنفسه لأن هذا حقه الذي احترمناه في الغرف المغلقة، أما أن يعلنه عبر كافة وسائل الإعلام عربونًا لشيء نعلمه فهذا ليس من حقه، خاصة أنه ليس المتحدث الرسمي باسم النادي لأنه ليس رئيسًا له".
وتابع: "إذا كان سيادته قد تلّقى وعدًا بأنه سيكون رئيسًا للنادي قريبًا فهذا أيضًا حق مشروع له، ولكن هل من وعده يملك أن ينفذ وعده؟".
وواصل: "مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بقراره، ومستمر في اتخاذ الخطوات التي تصون كرامة النادي وأعضائه وجماهيره الغفيرة، وتفضح ظلم سنوات طويلة تحمّلها هذا النادي العريق، وسيمارس حقوقه المشروعة في الدفاع عن كرامته وكبريائه وحقوقه في كل المحافل الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمحكمة الرياضية الدولية، ولو كان الثمن تنفيذ التهديدات التي وُجهت لرئيس النادي بعزله وحبسه مرة أخرى والتي بدأت خطواتها في اليوم التالي مباشرة من إعلانه قرار الاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر".
وتابع: "أما من يعترض على حماية حقوق النادي، والحفاظ على كرامته من أعضاء المجلس، فليتقدم باستقالته فورًا إلى كل من وعدوه بعزل مرتضى منصور وتنصيبه هو رئيسًا للنادي بعد عزل الرئيس الشرعي أو حبسه مرة ثانية".
واختتم: "سيعقد المستشار مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا، يوم الإثنين المقبل، إن شاء الله، لفضح كل المتآمرين، ووضع الرأي العام الزملكاوي أمام مسؤولياته التاريخية".
ونشر "مرتضى" خطاب الزمالك المُرسل إلى اتحاد الكرة بعنوان: "اتحاد الكرة بقالة 60 يومًا مش قادر ينفذ عقوبة على لاعب أهان نادي الزمالك وجماهيره، ويطلب الرد عليه خلال 60 دقيقة !"
وهدد "مرتضى" باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الظلم الذي يتعرض له فريقه.
وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري أوقفت اللاعب 12 مباراة؛ بسبب هتافه بألفاظ خادشة ضد الزمالك بعد مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري المصري.
ويرغب الزمالك بتنفيذ عقوبة اللاعب، فيما حرَّك الأهلي دعوى قضائية ضد شرعية تشكيل لجنة الانضباط.