مرتضى منصور يفتح النار على سليمان وهدان: الزمالك سيشكو اتحاد الكرة المصري للفيفا

ورد مرتضى على تصريحات سليمان وهدان، قائلًا: " للأسف، كل ما نشر على لسان الأستاذ سليمان وهدان، عضو المجلس، سواء في البرامج التلفزيونية أو بعض المواقع بخصوص عدم تقديم أي شكوى للاتحاد الدولي ضد اتحاد الكرة أو النادي الأهلي فهو رأيه الشخصي فقط، ولا يعبر عن رأي مجلس الإدارة الذي صدر بالإجماع ما عدا سيادته".

وأضاف: "كنا نتمنى أن يحتفظ برأيه لنفسه لأن هذا حقه الذي احترمناه في الغرف المغلقة، أما أن يعلنه عبر كافة وسائل الإعلام عربونًا لشيء نعلمه فهذا ليس من حقه، خاصة أنه ليس المتحدث الرسمي باسم النادي لأنه ليس رئيسًا له".

وتابع: "إذا كان سيادته قد تلّقى وعدًا بأنه سيكون رئيسًا للنادي قريبًا فهذا أيضًا حق مشروع له، ولكن هل من وعده يملك أن ينفذ وعده؟".

وواصل: "مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بقراره، ومستمر في اتخاذ الخطوات التي تصون كرامة النادي وأعضائه وجماهيره الغفيرة، وتفضح ظلم سنوات طويلة تحمّلها هذا النادي العريق، وسيمارس حقوقه المشروعة في الدفاع عن كرامته وكبريائه وحقوقه في كل المحافل الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمحكمة الرياضية الدولية، ولو كان الثمن تنفيذ التهديدات التي وُجهت لرئيس النادي بعزله وحبسه مرة أخرى والتي بدأت خطواتها في اليوم التالي مباشرة من إعلانه قرار الاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر".

وتابع: "أما من يعترض على حماية حقوق النادي، والحفاظ على كرامته من أعضاء المجلس، فليتقدم باستقالته فورًا إلى كل من وعدوه بعزل مرتضى منصور وتنصيبه هو رئيسًا للنادي بعد عزل الرئيس الشرعي أو حبسه مرة ثانية".

واختتم: "سيعقد المستشار مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا، يوم الإثنين المقبل، إن شاء الله، لفضح كل المتآمرين، ووضع الرأي العام الزملكاوي أمام مسؤولياته التاريخية".