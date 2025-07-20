أول تعليق من أجمل لاعبة في العالم بعد الخروج من كأس الأمم الأوروبية

علّقت النجمة السويسرية أليشا ليمان، لأول مرة بعد وداع منتخب بلادها لبطولة يورو 2025 من ربع النهائي عقب خسارة أمام إسبانيا بهدفين دون ردٍ على ملعب "وانكدورف".

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وأحرزت الإسبانية أتينيا ديل كاستيو الهدف الأول، ثم أضافت كلوديا بينا الهدف الثاني في الشوط الثاني، لتتأهل إسبانيا إلى نصف النهائي، وتواجه ألمانيا التي تغلبت على فرنسا بركلات الترجيح.

في الجهة الأخرى، ستلتقي إنجلترا مع إيطاليا بعد فوز الأولى على السويد بركلات الترجيح، وانتصار الثانية على النرويج.

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تعليق أليشا ليمان

ورغم تأهل المنتخب السويسري من دور المجموعات، اكتفت النجمة أليشا ليمان الملقبة بـ"أجمل لاعبة في العالم"، بالمشاركة لـ10 دقائق فقط طوال مشوار الفريق في البطولة.

وبعد الإقصاء، نشرت ليمان عبر حسابها على "إنستغرام" صوراً من البطولة وعلّقت: "شكراً سويسرا. ذكرى لن ننساها أبداً".

كما علقت النجمة الإسبانية أيتانا بونماتي بعد اللقاء، قائلة: "كنا هادئين وواثقين. نعرف أن علينا القتال والتحلي بالصبر. نحن معتادون على الفوز منذ البداية، لكن في كرة القدم الحقيقية عليك أن تنافس لـ90 دقيقة، خاصة في هذا المستوى".

أما مدربة سويسرا بيا سوندهاجه فقالت قبل البطولة، إن تنظيم البلاد لليورو مهم لمستقبل اللعبة: وأضافت: "سويسرا تملك مستقبلاً رائعاً. اللاعبات الصغيرات سيستفيدن من الخبرة، وهذا سيصنع المزيج الفائز".

يذكر أن مباريات نصف النهائي ستشهد مواجهة قوية بين إنجلترا وإيطاليا، مساء الثلاثاء، قبل أن تواجه إسبانيا ألمانيا مساء الأربعاء.

وسيلتقي الفائزان في نصف النهائي على ملعب سانت جاكوب بارك في بازل مساء الأحد.