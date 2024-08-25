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القسنطيني الجزائري يعبر البوليس الرواندي في الكونفدرالية الأفريقية (فيديو) | إرم نيوز

رياضة

القسنطيني الجزائري يعبر البوليس الرواندي في الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

القسنطيني الجزائري يعبر البوليس الرواندي في الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)
القسنطيني الجزائري
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 5:04 م

تأهل فريق الرياضي القسنطيني الجزائري إلى دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه خارج ملعبه على حساب البوليس الرواندي بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب للدور التمهيدي.

سجل ثنائية القسنطيني كل من زكريا بن شاعة ومنذر طمين ليصعد إلى دور الـ32 بالبطولة القارية بعد التعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما.

ويلعب القسنطيني ضد نسوتريمان الغاني في الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطيه عقبة الفريق الرواندي.

وأطاح البوليس الكيني بمنافسه البن الإثيوبي بعد الفوز بهدف نظيف في لقاء الإياب ليضرب موعدًا في دور الـ 32 مع الزمالك المصري حامل اللقب.

وصعد أونزي برافوش الأنجولي بعد تعادله مع مضيفه كوستال يونيون التنزاني بدون أهداف ليضرب موعدًا مع سان ليبوبو الكونغولي.

وتأهل أورابا يونايتد البوتسواني على حساب فورسترس بطل سيشيل بعد الفوز بثنائية دون رد، ويواجه ديناموز بطل زيمبابوي.

وصعد باينسفيل الليبيري على حساب فوفو الكاميروني بعد الفوز بهدف دون رد ليواجه الملعب المالي في دور الـ32.

وتغلب أوتوهو الكونغولي على دي أوغوستو بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 2-0 في لقاء الذهاب بينما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وصعد بروغريسو دي لواندا الأنجولي بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه ألغاكو بلوس بطل مدغشقر ليلعب مع سيخوخيني يونايتد الجنوب أفريقي.

الكونفدراليةالزمالك المصريقسنطينة

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