كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري عن حقيقة ما تردد، بشأن اقتراب التعاقد مع اللاعب المغربي سفيان بوفال نجم أسود الأطلس.

وكشفت تقارير صحفية عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع اللاعب المغربي سفيان بوفال، وقدم الأهلي عرضًا لضم بوفال مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم المقبل لتدعيم مركز الجناح الهجومي.

وقال مصدر من النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن الأهلي عرض بالفعل اسم اللاعب على السويسري مارسيل كولر، ولكن لم يدخل في مفاوضات رسمية حتى الآن.

وأضاف المصدر: "اسم بوفال تم طرحه على كولر، مع أكثر من اسم، ووافق المدرب السويسري عليهم جميعًا".

وواصل: "سيتم وضع دراسة عاجلة لحسم الأمر سريعًا سواء بالتعاقد مع بوفال أو غيره، حسب إمكانيات النادي المادية".

واختتم: "في حال الاستقرار على ضم بوفال، سيتم بدء التفاوض معه مباشرة".

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ويبلغ بوفال 30 عامًا، ويلعب في صفوف نادي الريان القطري، ويرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وارتبط اسم بوفال أيضًا بالرحيل إلى نادي قطر القطري في الموسم المقبل بخلاف اهتمام الأهلي المصري بضمه.

ولعب بوفال في ناديي أنجيه وليل في الدوري الفرنسي وساوثهامبتون الإنجليزي وسيلتا فيغو الإسباني قبل انتقاله إلى الريان القطري في يناير 2023.