الاتحاد الإنجليزي يوجّه اتهامًا لمدرب آرسنال أرتيتا‭ ‬بسبب انتقاد الحكام

وفي الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال أرتيتا إنه شعر "بالحرج" و"الغثيان" بعد خسارته 1-صفر أمام نيوكاسل بهدف مثير للجدل سجله أنتوني جوردون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد، لمدة 4 دقائق و 6 ثوانٍ، للتأكد مما إذا كانت الكرة قد خرجت عن الملعب، وما إذا كان هناك خطأ في بناء الهجمة أو تسلل قبل أن يتمكن مشجعو نيوكاسل من الاحتفال.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان، اليوم الخميس: "ميكل أرتيتا متهم بانتهاك قواعد الاتحاد الإنجليزي بعد تعليقات أدلى بها في مقابلات إعلامية عقب مباراة آرسنال في الدوري أمام نيوكاسل يونايتد، يوم السبت الرابع من نوفمبر".

وأضاف: "تعليقاته تندرج تحت عقوبات سوء السلوك لأنها تهين حكام المباراة و/أو تضر باللعبة وتشوه صورة المسابقة".

وأمام أرتيتا، حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، للرد على الاتهام.