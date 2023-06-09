كريم بنزيما يلتقط سيلفي مع الجماهير بهاتف أحد المشجعين (فيديو)

وتم تقديم كريم بنزيما لجماهير نادي الاتحاد في حفل ضخم، كأحدث لاعبي "الآتي" في الدوري السعودي للمحترفين.

وأعرب كريم بنزيما عن سعادته بوجوده في السعودية وانتقاله إليها، على خلفية انضمامه إلى نادي "الاتحاد"، واصفا فريقه الجديد بأنه "أفضل" الأندية في السعودية، وأشاد بجمهوره الواسع.

وقال: "ملعب الاتحاد استثنائي، وكما قلت وسأكرر، هناك الكثير من الشغف".

وخلال الحفل قام بنزيما بالتقاط هاتف أحد المشجعين من على الأرض، والتقط صورة سيلفي مع جماهير الاتحاد التي تعالت بالهتاف خلال لحظة التصوير.