كريم بنزيما يلتقط سيلفي مع الجماهير بهاتف أحد المشجعين (فيديو)
التقط المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي الجديد، "صورة سيلفي" مع جماهير "العميد" خلال حفل تقديمه، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة.
وتم تقديم كريم بنزيما لجماهير نادي الاتحاد في حفل ضخم، كأحدث لاعبي "الآتي" في الدوري السعودي للمحترفين.
وأعرب كريم بنزيما عن سعادته بوجوده في السعودية وانتقاله إليها، على خلفية انضمامه إلى نادي "الاتحاد"، واصفا فريقه الجديد بأنه "أفضل" الأندية في السعودية، وأشاد بجمهوره الواسع.
وقال: "ملعب الاتحاد استثنائي، وكما قلت وسأكرر، هناك الكثير من الشغف".
وخلال الحفل قام بنزيما بالتقاط هاتف أحد المشجعين من على الأرض، والتقط صورة سيلفي مع جماهير الاتحاد التي تعالت بالهتاف خلال لحظة التصوير.
يذكر أن بنزيما أعرب عن سعادته البالغة بانتقاله إلى السعودية باعتبارها دولة مسلمة، معلنا رغبته في تعلم اللغة العربية والتحدث بها بطلاقة.
وقال المهاجم الفرنسي: "لأنني مسلم، لطالما أردت العيش هناك".
كما كشف عن سعادة عائلته بانضمامه لنادي الاتحاد وانتقاله إلى السعودية، مضيفا: "كانوا جميعا سعداء جدا، هنا المكان الذي أردت أن أكون فيه".
وأردف: "أشعر أن الناس يحبونني بالفعل. مكة قريبة جدا وهذا مهم لي، هذا هو المكان الذي سأشعر فيه أنني في أفضل حالاتي".
وأشار بنزيما أيضا إلى استعداده لتحقيق الألقاب لنادي الاتحاد، وإسعاد جماهير الفريق.
وأكد أن وجود اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي "يجلب الكثير للعبة ويعلي من مستواها".
ودخل بنزيما وسط صفين من صبية الملاعب على منصة أعدت خصيصا في الملعب مرتديا قميص فريقه الجديد رقم 9.
وخاطب بنزيما الجماهير قائلا: "السلام عليكم.. أشكركم جزيلا على حفاوة الاستقبال".