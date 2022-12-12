مباراة المغرب وفرنسا.. فاران يتوقع معركة كروية معقدة أمام "أسود الأطلس"

أكد رافائيل فاران على قوة مباراة منتخب بلاده فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، التي تقام يوم الأربعاء.

وقال فاران في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "لا يجب أن نقع في فخ منتخب المغرب، المباراة ستكون صعبة ومعقدة".

وأضاف: "ستكون معركة كروية وعلينا نحن لاعبو الخبرة أن نجهز زملاءنا لها، في هذا المستوى لا مجال للأخطاء".