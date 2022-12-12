مباراة المغرب وفرنسا.. فاران يتوقع معركة كروية معقدة أمام "أسود الأطلس"
أكد رافائيل فاران على قوة مباراة منتخب بلاده فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، التي تقام يوم الأربعاء.
وقال فاران في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "لا يجب أن نقع في فخ منتخب المغرب، المباراة ستكون صعبة ومعقدة".
وأضاف: "ستكون معركة كروية وعلينا نحن لاعبو الخبرة أن نجهز زملاءنا لها، في هذا المستوى لا مجال للأخطاء".
وتغلب منتخب المغرب على إسبانيا في دور الـ16 بضربات الترجيح بعد التعادل 0/0، قبل أن يتغلب أسود الأطلس في دور الـ8 على البرتغال بالفوز 1/0.
وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.
وستكون مباراة المغرب وفرنسا أول مباراة رسمية بينهما في التاريخ.
وتابع فاران: "من اللافت للنظر أن المغرب تلقى هدفًا واحدًا فقط في البطولة بأكملها، بعد أن واجه منتخبات رائعة في المونديال، وهذا يلزمنا تسجيل أهداف عليهم، والتنافس ومحاولة الفوز".
وأوضح المدافع الفرنسي: "المغرب يلعب بقوة جماعية، إنه فريق موحد، لديهم قوة في الهجمات المرتدة وفي الكرات الثابتة وفي الإجراءات الفردية، نتوقع الكثير من الصعوبات، لدينا خبرة كافية حتى لا نقع في هذا الفخ، إذا كان المغرب على هذا المكان فليس من قبيل المصادفة، إنه فريق يدافع جيدًا، ما ينتظرنا سيكون معقدًا للغاية، يجب علينا قبل كل شيء ألا نأخذ الطريق السهل، ونبذل قصارى جهدنا ونقاتل حتى النهاية".
وبسؤاله عن تألق ياسين بونو حارس المغرب قال فاران: "لست متفاجئًا بالمستوى الذي أظهره في كأس العالم لأنه أتيحت لي الفرصة لرؤيته على مستوى عالٍ في إشبيلية، سواء في الدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا، إنه حارس مرمى كامل، لديه حركة قدم جيدة وهو أيضًا جيد جدًا في ركلات الترجيح، لقد أتيحت لي الفرصة لمقابلته وأنا سعيد جدًا من أجله".