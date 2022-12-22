في حال انتقاله إلى النصر.. كريستيانو رونالدو يصطدم بميسي في كأس موسم الرياض
قد تكون الجماهير على موعد مع مواجهة جديدة بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وكشفت صحيفة "أس"، اليوم الخميس، أن كريستيانو رونالدو وافق على عرض نادي النصر السعودي، وأكدت أن راتب رونالدو لن يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.
وبحسب الصحيفة، فإن ممثلي النصر التقوا ممثلي كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء الماضي، واتفقوا على جميع البنود وتم إغلاق الاتفاقية بانتقال رونالدو للنصر.
وأشارت إلى أنه في النصر يعتبرون أن رونالدو سيكون في الرياض وأن هذا الأمر مفروغ منه.
وأوضحت "أس" أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع إدارة النصر، قرر كريستيانو الذهاب واللعب في النصر حتى عام 2025.
وحال إتمام الصفقة فإن رونالدو سيواجه منافسه التقليدي ليونيل ميسي في موسم الرياض.
ومن المقرر أن يلعب نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان؛ ما يعني أن رونالدو قد يكون مع نجوم الهلال والنصر أمام ميسي ونيمار وكيليان مبابي.
وتقرر أن يكون الفرنسي آرسين فينغر مدربا لنجوم الهلال والنصر"في المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، في مباراة تحت عنوان "كأس موسم الرياض"".
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك الدولي في العاصمة السعودية الرياض.