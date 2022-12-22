في حال انتقاله إلى النصر.. كريستيانو رونالدو يصطدم بميسي في كأس موسم الرياض

وبحسب الصحيفة، فإن ممثلي النصر التقوا ممثلي كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء الماضي، واتفقوا على جميع البنود وتم إغلاق الاتفاقية بانتقال رونالدو للنصر.

وأشارت إلى أنه في النصر يعتبرون أن رونالدو سيكون في الرياض وأن هذا الأمر مفروغ منه.

وأوضحت "أس" أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع إدارة النصر، قرر كريستيانو الذهاب واللعب في ‎النصر حتى عام 2025.