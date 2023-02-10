بيع قميص لكوبي براينت مقابل 5.8 مليون دولار في مزاد

قالت دار "سوثبيز" للمزادات إن قميص فريق لوس أنجليس ليكرز الذي ارتداه الراحل كوبي براينت خلال موسم 2007/2008 الذي نال خلاله جائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بيع مقابل 5.8 مليون دولار في مزاد، أمس الخميس، ليصبح ثاني أغلى قميص لكرة السلة على الإطلاق.

ويحتفظ قميص مايكل جوردن من مباراته الأولى في سلسلة نهائي 1998 بالرقم القياسي لأغلى قميص في التاريخ بعد بيعه مقابل 10 ملايين دولار عبر "سوثبيز"، في سبتمبر أيلول الماضي.