والتر ماتزاري مدربا لفريق نابولي خلفًا لرودي غارسيا

وتولى ماتزاري تدريب نابولي من قبل من 2009 حتى 2013، وتوج معه ببطولة كأس السوبر الإيطالي موسم 2011-2012.

وتعتبر الفترة التي قضاها ماتزاري مع نابولي هي الأنجح والأطول خلال مسيرته التدريبية، إذ حقق معدل نقاط 1.74 في المباراة الواحدة خلال 182 مباراة لعبها.

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، وخسر ضد إيمبولي بهدف دون رد في الجولة الـ12 قبل فترة التوقف الحالية، بالإضافة إلى التعادل ضد يونيون برلين بهدف لكل فريق في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي نابولي في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر ريال مدريد بـ12 نقطة، ويحتل سبورتنغ براغا المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل يونيون برلين المجموعة بنقطة واحدة.