ترتيب الدوري التونسي.. الترجي يحقق فوزا مثيرا على النجم الساحلي (فيديو)

حقق الترجي فوزا مثيرا بنتيجة 2/1 على منافسه النجم الساحلي، اليوم الخميس، في المجموعة الأولى من الدوري التونسي على ملعب "حمادي العقربي" في منطقة رادس.

ووقع محمد علي بن رمضان الهدف الأول للترجي في الدقيقة الثامنة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية.