ترتيب الدوري التونسي.. الترجي يحقق فوزا مثيرا على النجم الساحلي (فيديو)
الفوز رفع رصيد الترجي إلى 14 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني ويتأخر بنقطتين عن النجم الساحلي في المركز الأول.
حقق الترجي فوزا مثيرا بنتيجة 2/1 على منافسه النجم الساحلي، اليوم الخميس، في المجموعة الأولى من الدوري التونسي على ملعب "حمادي العقربي" في منطقة رادس.
ووقع محمد علي بن رمضان الهدف الأول للترجي في الدقيقة الثامنة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية.
وأضاف محمد علي بن رمضان الهدف الثاني له وللترجي في الدقيقة 90، بتسديدة يمينية رائعة من داخل المنطقة.
ورفع الفوز رصيد الترجي إلى 14 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني، ويتأخر بنقطتين عن النجم الساحلي في المركز الأول.
وغدا الجمعة يلعب الأفريقي مع اتحاد بن قردان. ويوم الثلاثاء يلعب الصفاقسي مع الترجي، والنجم الساحلي مع اتحاد تطاوين.