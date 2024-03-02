سبب شعور غولر بالخيانة في ريال مدريد
قالت صحيفة "أس" إن التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد يشعر بالخيانة في ريال مدريد.
وانتقل غولر إلى ريال مدريد، الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة.
وبحسب الصحيفة، فقد أصبح غولر مشكلة في ريال مدريد، بعدما بذل النادي قصارى جهده للتعاقد مع اللاعب ومنعه من الانتقال إلى برشلونة.
وأضافت أن كلاً من غولر والوفد المرافق يشعرون بالخداع من ريال مدريد، بعد أن وُعدوا بمشاركة اللاعب في دقائق معدودة في موسمه الأول.
وذكرت "سبورت" أن عامًا "ضاع" على غولر، وأنه يفكر، الآن، بجدية بمستقبله خارج سانتياغو برنابيو.
وبيّنت أن ريال مدريد تفوق على برشلونة، الصيف الماضي، في التعاقد مع غولر، رغم أن الميرنغي لم يعرض على اللاعب راتبًا أعلى بكثير مما عرضه البلوغرانا فحسب.
وكشفت أن ريال مدريد أدرج اللاعب في الفريق الأول رغم أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كان لديه الكثير من الشكوك.
ويضم خط وسط ريال مدريد العديد من اللاعبين ذوي الخبرة، ويرى أنشيلوتي أن غولر ليس جاهزًا للاختبار، كما قالت الصحيفة.
وعانى غولر من مشاكل بدنية في بداية الموسم، وغاب فترات طويلة بسبب الإصابات.
لكن بمجرد أن أصبح جاهزًا، لا يرى أنشيلوتي أي خيارات للاعب، وبحسب "سبورت" فإن أنشيلوتي يكافئ اللاعبين الذين يعتقد أنهم يستحقون ذلك، ولهذا السبب فإنه حتى الشاب نيكو باز لعب دقائق أكثر من غولر.
ولعب غولر 5 مباريات مع ريال مدريد بواقع 92 دقيقة، في حين لعب نيكو باز 127 دقيقة خلال 8 مباريات.
وأوضحت "سبورت" أن غولر غاضب جدًا من كل ما يحدث له، والأكثر من ذلك من موقف الفريق، في ظل ما يتردد عن إمكانية إعارة اللاعب الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن غولر، البالغ من العمر 19 عامًا، لا يريد العودة إلى تركيا، وسيستمع إلى العروض التي تصله، وأنه يريد مشروعًا رفيع المستوى يشعر فيه بأنه بطل.
وختمت تقاريرها بالقول إنه يمكن أن ينفصل غولر عن ريال مدريد بشكل نهائي.