سبب شعور غولر بالخيانة في ريال مدريد

قالت صحيفة "أس" إن التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد يشعر بالخيانة في ريال مدريد.

وانتقل غولر إلى ريال مدريد، الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة.

وبحسب الصحيفة، فقد أصبح غولر مشكلة في ريال مدريد، بعدما بذل النادي قصارى جهده للتعاقد مع اللاعب ومنعه من الانتقال إلى برشلونة.

وأضافت أن كلاً من غولر والوفد المرافق يشعرون بالخداع من ريال مدريد، بعد أن وُعدوا بمشاركة اللاعب في دقائق معدودة في موسمه الأول.

وذكرت "سبورت" أن عامًا "ضاع" على غولر، وأنه يفكر، الآن، بجدية بمستقبله خارج سانتياغو برنابيو.

وبيّنت أن ريال مدريد تفوق على برشلونة، الصيف الماضي، في التعاقد مع غولر، رغم أن الميرنغي لم يعرض على اللاعب راتبًا أعلى بكثير مما عرضه البلوغرانا فحسب.