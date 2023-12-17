NBA.. ألكسندر يمنح ثاندر الفوز على ناغتس في الثانية الأخيرة
سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 25 نقطة ورمية الفوز بالمباراة قبل 0.9 ثانية من نهايتها ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للتغلب على مضيفه ؤ 118-117 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز تشيت هولمغرين 17 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة. وأضاف جالين وليامز 24 نقطة ولوغنتز دورت 13 نقطة وإيسياه جو 12 نقطة لأوكلاهوما سيتي أيضًا.
وسجل نيكولا يوكيتش 24 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه وأضاف مايكل بورتر 20 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.
كما أحرز آرون جوردون 16 نقطة وجمال موراي 15 نقطة وكريستيان براون 14 نقطة وبيتون واتسون 13 نقطة لدنفر.
وفي مباراة أخرى، سجل لوكا دونتشيتش ثلاثية من الأرقام المزدوجة للمرة الـ61 في مسيرته عندما منح فريقه 40 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وقدم عشر تمريرات حاسمة لزملائه ليقود الفريق الضيف دالاس مافريكس للفوز على بورتلاند تريل بليزرز 131-120.
وأحرز تيم هارداواي 25 نقطة وكل من دانتي إكسوم وديريك جونز 18 نقطة وأضاف ماركيف موريس عشر نقاط لصالح دالاس الذي فاز للمرة الخامسة في آخر ست مباريات.
وسجل أنفيرني سيمونز 33 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه في بورتلاند.
وأضاف جيريمي غرانت 27 نقطة وسكوت هندرسون 13 نقطة ودوب ريث 11 نقطة. وتأخر بليزرز بفارق 18 نقطة في الربع الثالث وخسر مباراته السادسة على التوالي.
وفي مواجهات أخرى، فاز غولدن ستيت وريورز على ضيفه بروكلين نتس 124-120 وفي ملعبه تغلب ميامي هيت على شيكاغو بولز 118-116.
كما فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز خارج ملعبه على تشارلوت هورنتس 135-82.