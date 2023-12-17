NBA.. ألكسندر يمنح ثاندر الفوز على ناغتس في الثانية الأخيرة

وفي مباراة أخرى، سجل لوكا دونتشيتش ثلاثية من الأرقام المزدوجة للمرة الـ61 في مسيرته عندما منح فريقه 40 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وقدم عشر تمريرات حاسمة لزملائه ليقود الفريق الضيف دالاس مافريكس للفوز على بورتلاند تريل بليزرز 131-120.

وأحرز تيم هارداواي 25 نقطة وكل من دانتي إكسوم وديريك جونز 18 نقطة وأضاف ماركيف موريس عشر نقاط لصالح دالاس الذي فاز للمرة الخامسة في آخر ست مباريات.

وسجل أنفيرني سيمونز 33 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه في بورتلاند.

وأضاف جيريمي غرانت 27 نقطة وسكوت هندرسون 13 نقطة ودوب ريث 11 نقطة. وتأخر بليزرز بفارق 18 نقطة في الربع الثالث وخسر مباراته السادسة على التوالي.

وفي مواجهات أخرى، فاز غولدن ستيت وريورز على ضيفه بروكلين نتس 124-120 وفي ملعبه تغلب ميامي هيت على شيكاغو بولز 118-116.

كما فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز خارج ملعبه على تشارلوت هورنتس 135-82.